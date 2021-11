Policía que agredió al congresista Abel Reyes es el suboficial José Barrios Loli

El efectivo policial que agredió físicamente e insultó al congresista Abel Reyes Cam dentro de las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez el viernes 13 fue identificado por fuentes policiales de La República como el suboficial de tercera PNP José Barrios Loli, de 26 años.

El legislador de Perú Libre, Abel Reyes, integrante de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, denunció en su cuenta en Twitter que había sido víctima de agresiones en el aeropuerto Jorge Chávez, lo que ocasionó que pierda su vuelo con dirección a Huánuco.

El parlamentario que sufre una discapacidad que le dificulta hablar aseguró que no solo fue agredido verbalmente por el efectivo policial, sino por el personal de seguridad de LAP —empresa concesionaria del aeropuerto— quienes creían que el congresista Reyes se encontraba en estado de ebriedad.

Según información de la Inspectoría General de la Policía Nacional, el suboficial José Barrios tiene investigaciones por inconducta funcional. El año 2020 fue intervenido junto a otro efectivo policial en completo estado de ebriedad. Entonces Barrios protagonizó un escándalo en plena vía pública.

El incidente en agravio del congresista Reyes se registró en la sala de embarque cuando el parlamentario, luego de ser dejado por su resguardo policial, ingresó en el área de control respectivo, donde tras sostener una conversación con el personal de LAP, este le impidió que tomara el vuelo tras argumentar que estaba ebrio y no podía viajar.

De Inmediato, el personal de LAP alertó a la Policía del Aeropuerto e indicó que había un “pasajero perturbador”. Así, fue intervenido por dos efectivos policiales, quienes en lugar de verificar el estado del congresista de Perú Libre, lo condujeron a la comisaría, tratándolo de malas maneras a pesar de que el congresista se identificó y señaló que tenía problemas de habla.

“Me acusan de estar borracho y drogado. Uno de ellos (de los policías) me dice: ‘Yo te voy a sacar de donde estás porque por mí estás y tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía. Yo me encargaré de que mañana estés en la calle. Yo voy hacer de que pierdas tu cargo. No me importa que te identifiques como congresista, te voy a sacar tu desaloje etílico eres un borracho y un drogado’”, se escucha en el video que el parlamentario logró grabar con su teléfono celular.

En el mismo clip registrado por el congresista Abel Reyes son notorios los insultos y amenazas por parte de los agentes de LAP asignados en el aeropuerto, al igual que de los miembros de la Policía Nacional del Perú.

Por estos hechos, el suboficial José Barrios Loli ha sido puesto a disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.