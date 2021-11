Betssy Chávez sobre continuidad de primera ministra Mirtha Vásquez: “Hay muchas especulaciones”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se manifestó sobre los supuestos desacuerdos dentro del Consejo de Ministros presidido por Mirtha Vásquez, quien no estaría de acuerdo con la permanencia de Walter Ayala como ministro de Defensa. Ello, tras los cuestionamientos por las intromisiones que el titular de dicha cartera habría tenido para promover ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas.

En declaraciones a la prensa, aseveró que se trata solo de “especulaciones” y que, actualmente, el gabinete ministerial continúa trabajando de manera unida y coordinando con regularidad. Por otro lado, sostuvo que, en caso de que sea necesario, la propia Mirtha Vásquez se pronunciaría para aclarar dicha situación.

“El día de hoy, la señora ministra (Mirtha Vásquez) ha estado dentro del Consejo Nacional de Trabajo. Seguimos coordinando de manera regular” , dijo respecto a algunos informes periodísticos en los que se señala una incomodidad por parte de la primera ministra, por la que podría estar pensando en renunciar a su cargo.

“Entiendo que hay muchas especulaciones y entiendo que ahí el presidente de la República (Pedro Castillo) y la señora presidenta (del Consejo de Ministros) se van a manifestar. Pero de nuestra parte, seguimos trabajando de manera unida, de manera conjunta” , añadió.

Cabe señalar que, el último sábado 13 de noviembre, Betssy Chávez participó junto al presidente Pedro Castillo y la ministra Mirtha Vásquez en la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo para el periodo 2021-2026, después de que las sesiones de la entidad fueron suspendidas a causa de la pandemia de la COVID-19.

Aníbal Torres también niega desacuerdos

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, también negó que exista algún tipo de incomodidad por parte de Mirtha Vásquez dentro del Consejo de Ministros.