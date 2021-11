¿Qué pasará con las normas aprobadas durante la cuarta legislatura del Congreso anterior?

Las leyes o reformas aprobadas durante la cuarta legislatura en el Congreso de la República que cumplía funciones en el periodo 2020 – 2021 “quedan truncas o sin efecto”, luego que el TC declarara por unanimidad la inconstitucionalidad de la resolución legislativa N° 021-2020-2021-CR, sostiene el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola.

“El Tribunal ha interpretado que esta cuarta legislatura aprobada por el Congreso anterior no guarda la exigencia que contiene la Constitución de que entre dos legislaturas ordinarias sucesivas debe haber un tiempo necesario para que se genere un debate , por esta razón se declara inconstitucional la cuarta legislatura”, expresó en diálogo con La República.

La cuarta legislatura pasada inició el domingo 13 de junio y concluyó el 16 de julio del 2021. Esta fue aprobada tras ser sometida a debate y recibir el apoyo mayoritario del Pleno, con 75 votos a favor, 33 en contra y cinco abstenciones, el pasado martes 1 de junio.

PUEDES VER: TC declara inconstitucional la resolución legislativa que aprobaba una cuarta legislatura en el Congreso

En este periodo se intentó aprobar reformas de manera apresurada, pese a que no contaban con el tiempo suficiente para realizar los análisis correspondientes. Entre las iniciativas discutidas estaban la cuestión de confianza y el retorno a la bicameralidad, finalmente estas reformas no prosperaron ante la falta de votos suficientes. Si bien estas dos normas no vieron la luz en esta cuarta legislatura, otras sí fueron aprobadas.

Óscar Urviola adelantó que será facultad del Congreso retomar el debate de la normas y reformas que quedaron truncas por la declaratoria de inconstitucionalidad de la cuarta legislatura.

Al respecto, Óscar Urviola señaló que, dentro de lo aprobado en este periodo, destacan tres modificaciones parlamentarias que quedarán sin efecto: “Esto trae como consecuencia que las reformas constitucionales que se aprobaron bajo esta modalidad han dejado de tener efecto. Esto en realidad afecta a tres reformas constitucionales: La ley 31280 sobre el juicio de residencia para el presidente y los gobernadores regionales, la ley 31304 sobre la protección de patrimonio cultural y la ley 31305 sobre secreto bancario que comprende a la Contraloría y a la SBS para levantar el secreto de la reserva tributaria. Esas reformas han quedado sin efecto, se puede decir truncas”.

Actual Congreso puede retomar el debate de las normas

Ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la cuarta legislatura, Óscar Urviola señaló que queda a disposición del actual Parlamento retomar el debate de las normas aprobadas en la legislatura truncada: “En todo caso, este Congreso puede continuar a trámite y volver a debatir si aprueba bajo las dos modalidades que contempla la Constitución (las normas que quedaron sin efecto). El Parlamento tomará la decisión si continua con el trámite o lo deja ahí” , agregó.