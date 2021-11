Nuria Esparch sobre venta de avión presidencial en 2007: “No se presentó ningún postor”

La propuesta del presidente Pedro Castillo de vender el avión presidencial continúa causando polémica, sobre todo en el ámbito militar. Ahora, ha sido la exministra de Defensa, Nuria Esparch, quien se ha unido a las críticas de esta medida, a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, la extitular de Defensa recordó que no es la primera vez que se intenta vender el avión presidencial, adquirido en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, por un total de cuatro millones de dólares. “Se trató de vender en US 18.5 millones en 2007. No se presentó ningún postor” , contó.

Esparch indicó que si la intención del presidente es dejar de emplear está aeronave como avión presidencial, la acción más rápida, sencilla y económica sería retirar la cabina VIP e instalar filas asientos.

El avión “presidencial” se compró en 1992 por US 4 millones. Se trató de vender en US 18.5 millones en 2007. No se presentó ningún postor.

La @fapperu ha comprado Boeings en los últimos años mucho más baratos que el monto pretendido en 2007. — Nuria Esparch (@nesparch) November 11, 2021

PUEDES VER: Polémica por pases al retiro de 21 generales del Ejército

“Es súper fácil y, de hecho, se hace todo el tiempo en los aviones de la FAP”, dijo, luego de resaltar que durante los últimos años, la Fuerza Área ha adquirido Borings mucho más económicos del monto ofrecido en el 2007.

Nuria Esparch cuestionó también la medida del presidente, pues, desde su punto de vista, más allá de la complicada venta que implica, significa también quitarle capacidad operativa a la FAP. “El Perú es un país con muchos desafíos logísticos, y contar con Boeings facilita el trabajo”, finalizó.

PUEDES VER: Gobierno envía PL al Congreso que promueve idoneidad de candidatos a cargos públicos

La propuesta de Pedro Castillo

El presidente de la República anunció que venderá el avión presidencial como parte de una política de austeridad que asumirá su gestión. Durante su exposición del balance de los 100 días de gobierno en Ayacucho, el mandatario informó que el dinero que reciban por la venta del vehículo aéreo será destinado para los sectores salud y educación.