Nieto sobre Ayala: “Tenemos un mal ministro que ha generado una crisis política desde el propio Gobierno”

El Gobierno de Pedro Castillo enfrenta una nueva crisis. Esta vez, es protagonizada por el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien junto al secretario general de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, habría presionado al ahora ex comandante general del Ejército José Vizcarra para ascender a dos recomendados del jefe de Estado. Se trata de Ciro Bocanegra Loayza, paisano del líder de Perú Libre que labora en Palacio, y Carlos Sánchez Cahuancama.

El exministro de Defensa Jorge Nieto señaló que la incompetencia desde el Ejecutivo es grande y ha provocado una seguidilla de crisis políticas. Sin embargo, el Congreso de la República también debería asumir un poco de culpa porque, desde su punto de vista, solo se han dedicado a evitar una eventual disolución y buscar la vacancia de Castillo Terrones, en vez de hacer control político.

“Estamos viendo esta prolongación de los pequeños intereses personales, familiares en la esfera del Gobierno, grave error. A la incompetencia de uno le sumamos la incompetencia de otros. Hasta ahora no se ve al Congreso en el control político”, criticó.

Lamentó que a más de 100 días de instaurado el nuevo quinquenio, el Legislativo no haya acordado una agenda parlamentaria.

Jorge Nieto indicó que Castillo Terrones debería aceptar la renuncia de Walter Ayala y, seguidamente, remover a Bruno Pacheco Castillo, secretario de la Presidencia. No obstante, advirtió que esto no acabaría con la crisis en su totalidad.

Según algunas teorías, Pedro Castillo estaría copando las Fuerzas Armadas para perpetuarse en el poder, pero el exministro de Defensa negó la posibilidad de esta hipótesis.

“Estamos en un partido entre los once amigos de Chota y los once amigos de la DBA, por favor, no exageremos. Hay aquí el afán de colaborar, favorecer a algunos compañeros, paisanos, amigos”, indicó.

Saludó la disposición de los excomandantes de Ejército y de la Fuerza Aérea José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, respectivamente, de denunciar las presiones por parte del Gobierno.

En la misma línea, reprobó la gestión de Walter Ayala en estos 100 días de gestión.

“Aquí lo que tenemos es un mal ministro que ha generado una crisis política desde el propio Gobierno porque a este Gobierno le gusta crearse crisis políticas a sí mismo”, afirmó.