Domingo Pérez sobre fiscal Hamilton Montoro: “Se encuentra procesado por un delito de corrupción”

René Gastelumendi conversó en exclusiva con el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, quien hizo pública la falta de presupuesto que posee el Equipo Especial Lava Jato, lo cual repercute en el avance de importantes investigaciones como el caso Cócteles, que compromete a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, o el Metro de Lima.

Durante el recorrido por el despacho de Domingo Pérez, Epicentro TV fue testigo del colapso de las oficinas del fiscal anticorrupción y de las innumerables filas de expedientes que han sido apilados a falta de ambientes que, supuestamente, iban a ser habilitados.

“Cuando usted me dice por qué la demora, es porque no es un proceso sencillo, no es un trámite simple, es un caso complejo que tenemos que ir a sustentar.”, comentó.

En este sentido, Domingo Pérez señaló que el fiscal superior Rafael Vela ya solicitó presupuesto a la Fiscalía de la Nación, que facilitaría el análisis de toda la documentación que llegan a las oficinas del Equipo Especial Lava Jato.

Por otro lado, el conductor de Grado 5 en alianza con La República se refirió al fiscal Hamilton Montoro, quien informó que fue conminado a archivar los casos Olmos y el tramo 2 de IIRSA Sur en perjuicio del Estado peruano.

Domingo Pérez desmintió la afirmación y reveló que el fiscal Montoro enfrenta una investigación por el delito contra la administración pública en el distrito fiscal de Pasco. Aclaró que el proceso penal por peculado nunca fue informado a Rafael Vela.

“El habría renunciado al equipo especial con anterioridad, una renuncia que estaba tramitándose a través de los canales regulares. El día de hoy puedo informar que él se encuentra procesado por un delito de corrupción desde hace un tiempo atrás (...) Entendemos que ese fue el motivo para presentar la renuncia al equipo especial”, indicó.

Caso Cócteles

El fiscal anticorrupción explicó que la etapa de investigación del caso Cócteles ya concluyó y los 30 años de prisión contra Keiko Fujimori solicitados por el Equipo Especial Lava Jato ahora se encuentra en manos del Poder Judicial.

Asimismo, indicó que el caso contra la lideresa de Fuerza Popular entrará a una etapa intermedia donde se subsanará cualquier error cometido en el desarrollo del proceso para, finalmente, convocar a un juicio oral. No obstante, aclaró que esto tomaría algunos meses.

“Son aproximadamente 50 personas que han sido comprendidas en la acusación por delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la administración de justicia, delito contra la fe pública”, manifestó.

El fiscal anticorrupción recordó que este proceso comprende las campañas electorales del 2011 y 2016, pero no del 2021, por lo que se tendría que abrir una nueva investigación.