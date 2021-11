Sonaly Tuesta: la trayectoria y perfil de la nueva viceministra del Ministerio de Cultura

Mediante la Resolución Suprema n.° 104-2021-MC, disposición refrendada el 5 de noviembre por el presidente de la República, Pedro Castillo, y por la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, la periodista Sonaly Tuesta se convirtió en viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. La también columnista y docente universitaria acumula en su recorrido profesional una lista de logros que visibilizan lo más profundo de la herencia inmaterial del país.

Su nombre completo es Mariela Sonaly Tuesta Altamirano y nació en Lámud, una ciudad de Amazonas, en 1972. Se formó como comunicadora en la Universidad de Lima y trabajó para los antiguos diarios El Mundo y El Sol. El 25 de julio de 2020, su programa Costumbres cumplió 20 años de sintonía, este producto audiovisual reúne rituales, crónicas culinarias, festejos patronales y todo aquello que evidencia la riqueza cultural peruana. Además, en el 2005 ejecutó el proyecto Rescate de la memoria y la identidad, una propuesta que fue premiada por el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Reconocimientos

Su constante trabajo en favor de la exposición de la cara más humana de los pueblos, así como de las artes y del bienestar común la han hecho acreedora de diversos premios:

2006: Premio Promoción de Valores Humanos y Conciencia Nacional - Congreso del Perú

2008: Premio Minerva - Municipalidad Metropolitana de Lima

2010: Premio Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

2015: Personalidad Meritoria de la Cultura - Ministerio de Cultura

Sonaly Tuesta junto un a líder awajún durante sus viajes por el Perú. Foto: difusión

Obras sobre el patrimonio inmaterial peruano

El Secreto de los Sachapuyos (poemario)

El Rescatador y las Vírgenes (crónica)

Ya endulzó la coca (eBook)

Fiestas. Calendario y Costumbres (guía de fiestas)

Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos (libro)

Esta última obra fue presentada el 5 de septiembre de 2020 en la Feria Internacional del Libro de Lima. Sonaly elabora un compendio narrativo de diez pueblos poco conocidos que exhibió a través de su programa de televisión, entre ellos los kakataibo (Ucayali), los awajún (Amazonas) y las mujeres kukama (Loreto). También muestra la devoción popular a la Virgen del Carmen (Huánuco), a Santo Toribio (La Libertad) y a Jesús Nazareno (Amazonas).

Su renuncia a IRTP tras 20 años de Costumbres

En noviembre de 2020, durante el revuelo político a causa de la ocupación de Merino como presidente, Sonaly Tuesta renunció al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú después de 20 años de trabajo como presentadora del programa cultural Costumbres, transmitido por la señal de TV Perú. A través de su cuenta de Facebook explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión:

“Hoy, la situación es distinta: Un gobierno ilegítimo, sin equilibrio de poderes, con la libertad de expresión respondida con el uso desproporcionado de la fuerza, con interferencias en la línea periodística del canal estatal para sacar de pantalla esas voces que no se quieren escuchar. Se ha quebrado la democracia. Hay cosas que no son negociables. Es por eso, que he decidido renunciar al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)”, se leyó en el comunicado.

Se recuerda, además, que en el marco de los 20 años de transmisión, Sonaly Tuesta y Manolo del Castillo se reunieron de manera virtual con sus seguidores para contar las anécdotas de la gran cantidad de viajes que pudieron realizar en el país como figuras principales de los programas Costumbres y Reportaje al Perú.