Dina Boluarte pide “madurar” a congresistas de Perú Libre que le negaron la confianza al gabinete

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, se pronunció sobre los congresistas cerronistas de la bancada de Perú Libre que le negaron la confianza al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez. La también vicepresidenta de la República les pidió madurar y que piensen en el país.

”Esperemos que, en adelante, ese grupo de Perú Libre pueda madurar y pueda mirar el país con responsabilidad. Si es que no hay Ejecutivo o no hubiera Legislativo, el país no avanza. Quienes se perjudican somos todos, porque todos somos el pueblo”, expresó Boluarte, en declaraciones difundidas por Canal N.

“Entonces, dejemos las revanchas a un costado, y los dos poderes más importantes del país apostemos en un solo corazón por la patria peruana”, agregó la ministra durante el lanzamiento del registro único nacional de ollas comunes Mankachay Perú (Mi ollita Perú) en San Juan de Lurigancho. En esta actividad también estuvo presente el presidente Pedro Castillo.

PUEDES VER: Relevan a comandantes generales del Ejército y FAP por discrepancias en ascensos

Asimismo, Boluarte Zegarra manifestó que no hay tiempo para andar en discusiones o “en temas de quién puede más”. Señaló que “el país nos necesita a todos unidos” y aseveró que quieren “trabajar para solucionar los problemas”.

De igual forma, fue consultada sobre posibles interpelaciones a ministros de Estado, como al titular de Transportes, Juan Silva Villegas. Boluarte contestó: “ Bueno, yo creo que el Congreso debería dejarnos trabajar porque, vuelvo a reiterar, no tenemos tiempo para estar distrayéndonos en esta situación de interpelación y demás. Hay que trabajar. El Perú necesita trabajar”.

Ala cerronista negó la confianza al Consejo de Ministros

Durante la sesión plenaria del voto de investidura, 16 congresistas de Perú Libre que pertenecen al ala cerronista marcaron en contra de otorgar la confianza al gabinete Vásquez. Entre ellos estuvieron el ex primer ministro Guido Bellido, la legisladora Kelly Portalatino y el vocero parlamentario Waldemar Cerrón, hermano del sentenciado Vladimir Cerrón.

PUEDES VER: Cuatro bancadas retrasan trabajo de Comisión Vizcatán del Ene

Un cuarto legislador que votó contra el Consejo de Ministros fue Guillermo Bermejo, quien en octubre señaló que se debería respaldar al gabinete ministerial. No obstante, luego de la renuncia del ministro Luis Barranzuela, cambió de opinión y marcó rojo.