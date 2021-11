Williams tras renuncia de Barranzuela: “Es bueno para el Gabinete y para la gobernabilidad”

El congresista José Williams, vocero de la bancada de Avanza País, saludó que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, haya aceptado la renuncia del Ministerio del Interior. Indicó, además, que ahora el jefe de Estado tiene la oportunidad de elegir a una persona idónea en la mencionada cartera.

“ La decisión es adecuada. Es buena para el gabinete, para la gobernabilidad. Es buena para evitar la confrontación . Es buena para la primera ministra que va a ir más tranquila a terminar de escuchar la opinión de la mayoría de los congresistas que faltan todavía pronunciarse en el Congreso”, declaró el parlamentario en diálogo con Canal N.

“Pienso que si no hubiera sido así (si no hubiese renunciado el hoy exministro) con toda certeza hubiera sido muy friccionante la sesión del día jueves porque obviamente todos iban a reclamar. Yo he leído, inclusive, de congresistas de Perú Libre que no estaban de acuerdo con Barranzuela . Entonces, hubiera sido todo un problema sostener un gabinete con el señor Barranzuela. Ha estado muy buen que renunciara”, agregó.

Asimismo, el parlamentario señaló que tras esta decisión del Ejecutivo hay posibilidad de que el voto de confianza sea otorgado al gabinete Vásquez, ya que “la persona que más friccionaba” y “la más tóxica para el gabinete” ya no está dentro del Consejo de Ministros.

“Yo creo que está bien lo que ha sucedido. Ahora lo que esperamos es que el presidente, en esta oportunidad, no se equivoque, que siga las recomendaciones de tener a un ministro que sea idóneo, que tenga experiencia en el cargo. El Ministerio del Interior es muy importante”, comentó.

El próximo ministro tiene que ser un líder, afirma Williams

Williams Zapata también manifestó que sobre el Mininter “hay mucha responsabilidad” y el funcionario encargado de esta cartera “no debe ser una persona con esa orientación ideologizada hacia un extremo de la izquierda”.

PUEDES VER: Luis Barranzuela renuncia tras críticas por reunión social

Añadió que el nuevo ministro del Interior deber ser “un técnico que conozca bastante del asunto y que sea un líder de la policía nacional”. “Las organizaciones militares y policiales necesitan líderes que sean responsables y que comanden y dirijan con el ejemplo”, culminó.