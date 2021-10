Kamiche afirma que Fernando Herrera estaba muy frustrado por la situación política

El congresista por la bancada de Perú Libre, Roberto Kamiche, manifestó que su colega fallecido, Fernando Herrera Mamani, estaba muy frustrado por la situación política del país. Esto provocó que su salud se viera perjudicada y posteriormente lo condujera a la muerte.

“A mí me conmueve, me duele, me incomoda y estoy muy dolido por el fallecimiento de mi colega Herrera . Mi colega ha fallecido por la frustración de no poder hacer las cosas, eso ha mellado en su salud; pero las cosas siguen igual”, indicó Kamiche en declaraciones para Exitosa.

Al ser cuestionado por el periodista sobre quién no le habría dejado “hacer las cosas” al congresista Herrera, Kamiche respondió que “la situación política”.

El legislador agregó también estar “cansado” de los constantes enfrentamientos que existen al interior de su bancada. Hizo mención especial a Waldemar Cerrón y a Guido Bellido, quienes tienen una opinión en contra de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“Estoy cansado de enfrentamientos, de esas posturas del señor Bellido y Waldemar Cerrón, que yo respeto, pero no comparto. Ya estamos casi noviembre, pero hay mucha gente que sigue sin trabajo y el dólar aún no ha bajado ”, señaló.

“El país no va a avanzar mientras sigan los enfrentamientos, mientras sigan postergando y eliminando las reuniones en el Congreso, las cosas no van a caminar así”, precisó.

Esposa de Fernando Herrera también comparte que congresista estaba ‘saturado’ de trabajo

La viuda de Fernando Herrera Mamani, Martha Madueño, detalló que su esposo padecía de asma y que probablemente se pudo complicar con el aumento de trabajo.