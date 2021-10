RMP: “Ricardo Belmont no fue ni será”

Tras una reunión en Palacio de Gobierno, Ricardo Belmont manifestó que su cargo como asesor del presidente Pedro Castillo, que fue anunciado el último miércoles 20 de octubre, no sería oficializado mediante una resolución. Rosa María Palacios señaló que esto se debería a las críticas contra el exalcalde de Lima y no por la coyuntura política como ha asegurado el también excongresista.

Según Palacios, la primera ministra, Mirtha Vásquez, aparentemente, no habría querido firmar la resolución suprema que oficializaría a Belmont como asesor del Despecho Presidencial.

“Yo no quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido, entornillado en un sillón. Él sabe cómo lo puedo ayudar y él sabrá si las cosas que le he dicho en bien del deporte, en bien de la salud, en bien de la cultura, en bien de la producción, él verá si lo aplica o no (...). No se va a oficializar (mi designación) como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora”, declaró Belmont Cassinelli.

“Ricardo Belmont no fue ni será (...) Está bien que el presidente rectifique, pero debería haber alguna explicación porque el tuit dándole la bienvenida salió en la cuenta del presidente de la República”, dijo RMP.

Por otro lado, el titular del Ministerio del Interior, Luis Barranzuela, debía presentarse hoy ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República para responder los cuestionamientos pendientes que quedaron de su cita anterior.

Sin embargo, Barranzuela ha solicitado reprogramar su cita porque debe culminar con el proceso de transferencia de la gestión que le antecedió.

La letrada calificó como una excusa la cancelación del titular del Mininter. Recordó que este lunes 25 de octubre la primera ministra, Mirtha Vásquez, junto al gabinete ministerial acudirá al Congreso de la República para presentar la política general del gobierno y hacer cuestión de confianza.

“¿No será que la ministra Mirtha Vásquez tiene hoy día con él una conversación? ¿No será que el día lunes ya no acompañará a la ministra Vásquez?”, cuestionó.

Otra noticia que ha llamado la atención, es que el titular del Minedu, Carlos Gallardo, había aceptado acudir a la Comisión de Educación del Parlamento para hablar del retrasado retorno a clases presenciales en comparación a otros países de la región.

Al igual que Barranzuela, Palacios informó que Gallardo también ha cancelado su cita.

“El hecho de que ambos no se presenten hoy a las citaciones a las comisiones correspondientes puede indicar que el día lunes la señora Mirtha Vásquez va a presentar un gabinete distinto, tal vez. Recuerden, Belmont no fue, los ministros no quieren ir. Tal vez la ministra Vásquez logre con pocos días en el poder varias victorias”, indicó.