Belmont: “Yo no quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido”

El exalcalde de Lima Ricardo Belmont manifestó que su cargo como asesor del presidente Pedro Castillo, que fue anunciado el último miércoles 20 de octubre, no se llegará a publicar mediante resolución como es protocolar, ya que él apoya “de palabra” al jefe de Estado. Asimismo, manifestó que no quería una función para permanecer todo el tiempo en Palacio de Gobierno.

“ Yo no quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido, entornillado en un sillón. Él sabe cómo lo puedo ayudar y él sabrá si las cosas que le he dicho en bien del deporte, en bien de la salud, en bien de la cultura, en bien de la producción, él verá si lo aplica o no (...). No se va a oficializar (mi designación) como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora”, declaró a su salida de la reunión con el mandatario.

Asimismo, afirmó que no está apoyando a Castillo Terrones en busca de “un sueldo o por un puesto”, sino porque lo conoce y ha conversado con él. En esa línea, comentó que existe un respeto mutuo entre ambos.

“ Somos amigos y ya ustedes se van a enterar el grado de relación que hay entre Ricardo Belmont y la muchachada de Perú Libre y todos los que están a lado de él. Los conozco a todos los que lograron que el presidente esté sentado acá”, acotó el también periodista.

Belmont entregó plan de trabajo a Castillo

En otro momento, dio a conocer que le entregó a Pedro Castillo un plan en el cual le recomienda los cambios que debe hacer y precisó que queda a decisión de él si lo lleva a cabo o no.