Lescano sobre cuestión de confianza: “Trae escondido desaparecer todo vestigio de este gobierno”

El excongresista y anterior postulante a la presidencia del Perú por Acción Popular, Yonhy Lescano, se pronunció respecto a la aprobación de la ley de interpretación auténtica sobre la cuestión de confianza, efectuado el pasado 19 de octubre por la mayoría del Congreso de la República. En ese sentido, afirmó que lo actuado va en contra de la Constitución y trae intereses particulares detrás.

“La ley de cuestión de confianza no solo es inconstitucional porque pone en desventaja al Ejecutivo. El Tribunal Constitucional ya lo dijo. Pero además trae escondido desaparecer todo vestigio de este gobierno, que quizás no guste a algunos, pero fue elegido por el pueblo . Apoyen (y) no arruinen al Perú”, publicó en su cuenta de Twitter.

Como se informó, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que en la sesión de la PCM el último miércoles 20 de octubre se acordó que el Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la cuestión de confianza.

“ El Consejo de Ministros hoy ha acordado que el Gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para velar no solamente por el equilibrio de poderes, sino (también) por la conservación del Estado de derecho”, indicó la titular de la PCM en conferencia de prensa.

Demanda se presentará viernes 22 de octubre

A su turno, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, comunicó que dicha medida se presentará este viernes 22 de octubre, luego de la reunión que llevarán a cabo hoy con el gabinete ministerial.

