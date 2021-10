Sagasti sobre ataques de La Resistencia: Estamos ante un esquema que debe parar de una vez

El expresidente de la República Francisco Sagasti se pronunció luego de que el grupo de extrema derecha La Resistencia irrumpiera con insultos en la presentación de su última obra literaria en una librería y bloqueara los accesos de dicho local ubicado en Barranco. El ex jefe de Estado aseveró que los actos de la agrupación estrechamente ligada a Fuerza Popular constituyen un ataque contra “la libertad de reunión, expresión, de la posibilidad de discutir civilizadamente”.

“Una cosa es una discusión y otra cosa es impedir un evento público amenazando, mintiendo, gritando, vociferando de una manera absolutamente fuera de lugar en lo que es una presentación de un libro. Y más aún, viniendo con palos, piedras —porque nos informaron después en la Policía que habían mochilas llenas de piedra—, y, además, reventando petardos y cohetes. Eso es un atentado contra la libertad de reunión, expresión, de la posibilidad de discutir civilizadamente ”, declaró el exgobernante a RPP.

Sagasti Hochhausler volvió a calificar a los integrantes de La Resistencia como “energúmenos” y recordó que en más de una ocasión el mencionado grupo radical atacó a funcionarios, como los exministros Óscar Ugarte y Solangel Fernández, y hombres de prensa, como reporteros gráficos y periodistas.

“No es la primera vez que hacen eso, tenemos todo un historial a lo largo de los últimos años y meses. (...) Ya no estamos ante una cosa, un evento, una explosión, estamos ante un esquema predeterminado que requiere realmente pararlo de una vez ”, agregó.

En ese sentido, el exmandatario aseguró que, además del Ministerio del Interior, las acciones violentas de La Resistencia también deberían ser investigadas por el Ministerio Público.

“Creo que ya llegamos a un punto tal en el que la acumulación de eventos de estos desaforados, de estos tipos sin consciencia —cuyas caras ya conocemos, los hemos visto actuar, trataron de llegar a Palacio—, yo creo que ya estamos en un punto en que la Fiscalía de la Nación tiene que actuar de oficio ”, manifestó.

Sagasti: La ultraderecha esperaba que mi Gobierno fracasara

Al ser cuestionado sobre cuál cree que es el motivo por el que un sector de la derecha lo “odia”, Francisco Sagasti consideró que es por intentar “gobernar bien, de manera honesta y eficientemente”.