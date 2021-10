Ricardo Belmont menospreció a Mirtha Vásquez cuando la designaron primera ministra

Ricardo Belmont, recientemente nombrado asesor del presidente de la República, Pedro Castillo, despotricó contra Mirtha Vásquez cuando fue designada como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En un video, que circula en Twitter, se observa al excongresista grabándose a sí mismo y vociferando fuertes críticas hacia la primera ministra.

“(Mirtha Vásquez) No quiso mirar nada, no dio ninguna ley, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso y ahora es presidente del Consejo de Ministros”, aseveró.

Belmont llamó a Vásquez ‘caviar’, un término peyorativo que se emplea para insultar a los “falsos” partidarios de izquierda.

“Yo no sé qué habilidad tienen estos caviares. Se meten por la puerta falsa (en el Gobierno) Y los caviares tienen prensa , son los que promueven el matrimonio gay, la destrucción de la familia, que no haya educación cívica, el aborto”, agregó el asesor presidencial.

Belmont también criticó a Pedro Castillo

Semanas antes de ser nombrado asesor presidencial, Ricardo Belmont también criticó a Pedro Castillo. Unas declaraciones difundidas la semana anterior muestran que el periodista afirmó que el mandatario “va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”.

Al ser consultado por dicha manifestación, Belmont aseguró que fueron frases sacadas de contexto.

PUEDES VER: Mirtha Vásquez y Guido Bellido se reunieron este lunes para transferencia de gestión