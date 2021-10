Facciones de Perú Libre irían por separado con Mirtha Vásquez

Un nuevo comunicado de parte de la vocería de la bancada de Perú Libre muestra el fraccionamiento interno cada vez más evidente en este partido. El portavoz de la agrupación, Waldemar Cerrón, anunció que no participarán de la reunión que convocó para hoy la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en el inicio de la ronda de diálogos que sostendrá con las fuerzas políticas del Congreso.

A través de un oficio, el hermano de Vladimir Cerrón indicó que “es inviable” participar del encuentro debido a que los legisladores retornaban a Lima recién hoy, tras culminar la semana de representación. Precisó que la agrupación se reunirá en estos días para acordar la agenda que sostendrán en el diálogo con la primera ministra y que ella podía asistir al encuentro que tendrán el viernes , como cada semana, con el presidente Pedro Castillo y definir ahí la fecha de la reunión.

Sin embargo, este comunicado, así como otros anteriores, no contó con la aprobación de todos los integrantes de la bancada. El legislador Alex Paredes, de Perú Libre, respaldó la posición de Waldemar Cerrón al resaltar que los congresistas tienen actividades programadas que les impide asistir a la convocatoria de la PCM. Al respecto, mencionó que la bancada se reunirá hoy a las 6 p.m. para evaluar la posibilidad de reprogramar el encuentro que quedará pendiente. No obstante, aclaró que no tiene problemas en conversar con Mirtha Vásquez, pero espera llegar a un acuerdo con toda su bancada.

El vocero alterno de la bancada, Elías Varas, por su parte, mencionó que aún no hay fecha pactada para la reunión de la bancada.

En tanto, su colega Edgar Tello comentó que el anuncio enviado a la PCM es de la bancada, pero las bases magisteriales, conformadas por otros 11 congresistas, aún evalúan el contenido de este. Indicó que este bloque hoy se reunirá para llegar a un acuerdo sobre las acciones a tomar sobre el diálogo propuesto por la PCM.

En esta línea, su colega Katy Ugarte confirmó el encuentro con la base magisterial en la tarde de hoy para “llevar adelante” la reunión con Mirtha Vásquez. Dijo que el comunicado de Cerrón, así como los anteriores, se “están tomando a título personal”, por lo que espera que la bancada completa se reúna para uniformar sus comunicados. “Tampoco vamos a permitir que tomen decisiones por todos”, subrayó.

Confianza pendiente

Por otro lado, Óscar Zea afirmó que no ha sido notificado de alguna reunión de la bancada y que él junto a otros colegas de Perú Libre sí acudirán a la reunión convocada por la primera ministra para hoy a las 4 p.m., aunque evitó precisar la cantidad exacta del grupo. “Mañana veremos cuántos van a ir. (...) Mañana voy a estar ahí, puntual”, señaló.

Prensa de la PCM informó que hasta el momento la única comunicación oficial de la bancada fue el oficio enviado por su vocero. Aseguró que la primera ministra seguirá con la predisposición de dialogar con la fuerza parlamentaria de Perú Libre.

El partido político Perú Libre emitió un comunicado el último jueves en el que informan que, a través de su Asamblea Nacional Extraordinaria, decidió no otorgar el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.

No obstante, el vocero alterno de su agrupación parlamentaria mencionó que esta posición aún no está del todo definida. “Evaluaremos escuchando las políticas públicas y sus prioridades”, contestó Varas.

De igual forma, Alex Paredes señaló que el otorgamiento de la investidura “oficialmente no ha sido tratado en el grupo parlamentario”. A título personal sostuvo que primero escuchará la exposición de Vásquez y de acuerdo a los acontecimientos en el transcurso de la semana tomará una decisión.

A su vez, Katy Ugarte reiteró estar a favor de dar el voto de confianza y que esa es la intención de la base magisterial. “Cómo se va a oponer”, resaltó.

Igualmente, Óscar Zea confirmó su respaldo al gabinete ministerial y reafirmó que en un anterior encuentro con 6 o 7 de sus colegas de Perú Libre todos coincidieron en dar la confianza al grupo de trabajo de Mirtha Vásquez. “No encuentro ninguna razón para estar en contra. Totalmente clara está mi postura”, remarcó.

Agenda deseada

Estas discrepancias, aunque no son nuevas, podrían significar su expulsión como representantes del partido Perú Libre, lo que generaría la fragmentación de la bancada. Esta posibilidad fue recordada por el legislador y ex primer ministro Guido Bellido el último viernes, quien también aseguró que todos los militantes deberán acatarán lo dispuesto por el partido político, que es no otorgar la confianza. “La bancada se va a reconstituir. No se puede tener una bancada donde no hay disciplina. Se tiene que hacer lo que dice la mayoría”, enfatizó.

La agrupación parlamentaria de Perú Libre está integrada por 37 congresistas, 12 de ellos son del bloque magisterial. La cantidad de votos que tiene esta bancada puede determinar que el Congreso le otorgue o no la investidura a la primera ministra.

El oficialismo insistirá en que la jefa del gabinete no renuncie a las promesas realizadas por el presidente Pedro Castillo durante la última campaña electoral, entre estas, la más importante para ellos es la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Vásquez planteará reforma a Alva en la primera reunión

La primera ministra Mirtha Vásquez será recibida hoy a las 3 de la tarde por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para la primera reunión que sostendrán ambas lideresas. Uno de los temas que le planteará la ministra es la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo para delimitar mejor las causales de vacancia presidencial y realizar ajustes a la cuestión de confianza.

El Congreso, sin embargo, busca adelantarse al Ejecutivo. A las 11 de la mañana, antes de la reunión entre Vásquez y Alva, el Consejo Directivo del Parlamento sesionará para definir la agenda del pleno del martes 19 de octubre. Uno de los puntos a tratar es programar para ese día la votación del dictamen de insistencia de la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza.

Cálculo

Ronda de diálogos. Hoy la PCM también se reunirá con la bancada Alianza para el Progreso. Su vocero, Eduardo Salhuana, confirmó que “un gran número” de sus colegas participarán de esta reunión, principalmente los que ya llegaron a Lima. Esta agrupación aún no fija su posición frente al voto de confianza.

Reacciones

Óscar Zea, congresista de Perú Libre

“Algunos compañeros me han hecho saber que sí van a ir a esa reunión (con la PCM) y están dispuestos a dialogar, mi persona también. Totalmente clara está mi postura a favor de la confianza”.

Katy Ugarte, Congresista de Perú Libre

“Lo único que queremos es que se dé la confianza. (...) Vamos a tener que limar (con militantes de bancada Perú Libre), tampoco vamos a permitir que

tomen decisiones por todos”.

Edgar Tello, Congresista de Perú Libre

“Ese comunicado es de la bancada, pero dentro del bloque magisterial lo estamos evaluando. Nos reuniremos hoy (domingo) o mañana, dependiendo de la predisposición de los congresistas”.