Jaime Quito: “Ni en Perú Libre ni en la bancada hemos visto, en absoluto, la conformación del gabinete”

El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, dijo esperar que los congresistas de la bancada asuman la posición reflejada en el reciente comunicado en el que se señala que el partido no le dará el voto de confianza al gabinete que lidera Mirtha Vásquez. Desde Arequipa, indicó que en un partido político “nadie se puede disparar por su cuenta”.

¿Usted ve peligro de fraccionamiento en Perú Libre?

Bueno, mire, el planteamiento de la dirigencia regional y nacional viene de una realidad y, en ese sentido, los distintos integrantes de la bancada de Perú Libre debemos asumir el llamado a poder evitar que la derecha siga queriendo mantener el statu quo con sus cantos de sirena, porque no van a dejar de querer vacar a este gobierno.

No me responde. La pregunta es si ve peligro de fraccionamiento en la bancada.

Las cosas tienen que ir complementarias. Hay que explicar los elementos que acompañan la toma de decisiones. La bancada se reunirá en la semana que viene.

¿Qué piensa que ocurrirá?

No soy oráculo. Espero la determinación de cada uno de los congresistas. Invito a que cada quien asuma la posición planteada en el comunicado.

¿Es decir que no se le dé la confianza al gabinete?

Debido a que se hizo renunciar al gabinete Bellido cuando se estaban apostando por las líneas programáticas del partido. Esto de la moción de censura, con una previa interpelación, no era parte más que de un proceso que la derecha venía llevando a cabo. Debió plantearse una cuestión de confianza para detener a los grupos de derecha del Legislativo.

Insisto, ¿los congresistas no deben dar la confianza?

Es que no se puede dar un sí o un no, yo descarto ese tipo de respuestas. Todo viene de un antes. No plantear la confianza fue ceder y hacer cambios que no obedecen a los programas de la segunda vuelta y de la gestión del gabinete Bellido, como lo de Camisea, para poner los recursos naturales a disposición de las grandes mayorías.

Me habla de lo que ocurrió con el gabinete Bellido. Yo le consulto sobre el de Vásquez.

Es que no son cosas separadas. No seamos mecanicistas. No sé por qué insiste. Debemos cumplir con lo que dice el comunicado. Eso lo he dicho desde un principio.

¿No es exagerado decir que el actual es un gabinete de centroderecha?

Es lo que han planteado los dirigentes nacionales y regionales, y lamentablemente se encamina a ello. Muchos quieren decir que Perú Libre tiene militantes en el gabinete, pero ni en PL ni en la bancada hemos visto, en absoluto, la conformación de este gabinete. La presencia de Dina Boluarte como la de Betssy Chávez no obedece a una propuesta del partido o de la bancada. Son acciones ciertamente individuales.

Son militantes.

La militancia implica respetar las estructuras partidarias y, más aún si son autoridades, cumplir de las promesas y propuestas hechas durante la primera y la segunda vuelta.

¿No es exagerado plantear la salida de ambas ministras?

Los partidos tienen una vida orgánica. Tenemos que ordenarnos. No se puede nadie disparar por su cuenta.

Olor a venganza. En el comité de disciplina, Bellido verá casos de Boluarte y Betssy Chávez. Foto: difusión

Boluarte viene desde el primer gabinete, por ejemplo.

Ha vuelto a juramentar. La continuidad no ha sido consultada o puesta en consideración al partido o la bancada.

El cambio de gabinete es una potestad del presidente.

Puede ser, pero ellas son militantes del partido, y los militantes consultan con sus bases para poder darles un soporte.

¿Estuvo en la reunión que derivó en el comunicado?

No, no puede estar, porque estoy en semana de representación, regresaba de una reunión con agricultores en Majes.

Algunos colegas suyos del congreso me dijeron que se quedaron sorprendidos.

El vocero de la bancada (Waldemar Cerrón), minutos antes de juramentar el gabinete, hizo un planteamiento. No es una sorpresa para nadie.

Imagino que algunos pensaron que la declaración a la que alude revelaba un fastidio, pero que podría amainar.

Nosotros no estamos como muchos creen en una oposición a los fujimoristas, a los de Renovación Popular o Avanza País u otros sectores. Nosotros nos mantenemos del lado del pueblo con nuestra posición principista y programática.

¿Qué son los caviares?

Le voy a responder así: hay unos sectores de izquierda que juegan en pared con la derecha o es en todo caso la izquierda que la derecha quiere.

¿Se refiere a nuevo Perú?

Eso ya lo dejo a su criterio.

¿Es posible que en la reunión de la bancada puedan ceder para tratar de llegar a un acuerdo entre todos?

Es importante que dentro de esta necesidad de construir a una organización política podamos ir avanzando hacia ello, pero eso no significa que las personas no podamos decidir. Cada uno tiene una opción, pero el partido tiene también la opción de definir por dónde camina y por dónde va.

¿Qué banderas son irrenunciables para el gobierno?

La renegociación del gas de Camisea no puede seguir estando en la situación en la que está. Tenemos que recuperar los recursos naturales para resolver los problemas de nuestro pueblo. No entiendo, la verdad. He estado en los distritos más alejados, y la gente vive en frío, en casas de barro. Nuestro país está de cabeza y lo único que queremos es que camine para las grandes mayorías.

¿Y la asamblea constituyente?

También, por supuesto. Es la herramienta para acabar con esta política neoliberal.