Víctor Cutipa de Perú Libre: “No le pongan la cámara ni micrófono y no tendremos a Bellido hablando”

El congresista de la bancada de Perú Libre, Víctor Cutipa, criticó las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respecto a una posible cuestión de confianza del Ejecutivo para evitar la censura del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví.

En ese sentido, Cutipa señaló que no respaldaba las expresiones del titular de la PCM, por lo que recomendó que la prensa no pida sus declaraciones para evitar “provocaciones” de su parte. Además, sostuvo que el presidente de la República, Pedro Castillo, es quien debería tener la última palabra sobre la permanencia de Iber Maraví en su puesto como ministro.

“Tengo que decirlo, yo no comparto el tono (de Guido Bellido) pero acá les quiero señalar: he escuchado muchas veces que Bellido mucho en la prensa empieza a provocar. Pero fácil, no le pongan la cámara, no le pongan micrófono y no tendremos a Bellido hablando” , declaró para Canal N.

Luego, cuando el periodista del medio le indicó que no se le podía quitar el micrófono al vocero del Gobierno y que los cambios tendría que definirlos el mandatario, Cutipa respondió: “Creo que es decisión del presidente. Tendría que tomarla en los próximos días y consideramos que va a tomar la decisión más correcta” .

Por otro lado, sobre la conferencia brindada por la titular del Legislativo, Cutipa apeló a una analogía: “El hermano menor, aprovechando su situación, empieza a golpear al mayor y cuando este no le permite al menor que lo golpee, el menorcito llora y al escuchar, el padre le dice al menor ‘¿qué pasó?’ y él contesta ‘no se deja pegar’. Es lamentable, pero algo así está sucediendo”.

Bancada de Perú Libre contra Alva

El pasado 5 de octubre condenó las declaraciones que dio la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien señaló la tarde del último martes 5 de setiembre que “nadie quiere tener un presidente mentiroso”. La parlamentaria de Acción Popular se refería a que el jefe de Estado les había dicho, según ella misma contó, que no presentaría una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, por lo que le solicitaba que respete su palabra.