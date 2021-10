Edgar Tello sobre cambio de gabinete: “Esperemos que Castillo no termine como Vizcarra, sin bancada”

Luego de la juramentación del nuevo gabinete de ministros, que es presidido por Mirtha Vásquez, Edgar Tello, congresista de la bancada oficialista, expresó de manera contundente su disconformidad y exhortó al presidente Castillo a que reflexione sobre su decisión. Para el parlamentario, esta nueva designación no respetó las propuestas presentadas por Perú Libre y tampoco representa las necesidades del pueblo.

En horas de la noche, vía enlace telefónico, el congresista Tello declaró para RPP que el partido oficialista no ofrecerá su respaldo al nuevo Gabinete Ministerial por lo que no le otorgarán el voto de confianza. Según el vocero, el partido no solo no está de acuerdo con la presidenta sino también con otros miembros del gabinete.

No obstante, el legislador no quiso dar detalles sobre los nombres con los que están en desacuerdo y aseguró que la disconformidad está presente de manera general en todo el grupo.

Mirtha Vásquez dirigió la Mesa Directiva del Congreso en el período anterior. Foto: Presidencia

El parlamentario declaró que esperan que Castillo no repita la situación del expresidente Martín Vizcarra. “Esperemos que Castillo no termine como Vizcarra, sin bancada”. Asimismo, cuando fue consultado sobre su declaración, dijo que prefería dejarla a la “interpretación de la opinión pública”.

Finalmente, el congresista aseguró que de los 37 congresistas que conforman Perú Libre en el Congreso, fueron 30 los que están en desacuerdo con el nuevo gabinete. Tello confirmó que este jueves la bancada oficialista se reunirá para debatir la decisión de apoyar o no la decisión del jefe de Estado.

El congresista aseguró que todavía no hay decisiones de bancada tomadas, sin embargo están mostrando su oposición como partido para que “el presidente Castillo pueda reflexionar al respecto y piense en el país”.