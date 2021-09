Cusco: congresista Soto contrató al hijo de su empleador y a la hermana de su enamorada

Por: Raúl Cabrera

Alejandro Soto Reyes fue noticia nacional en la campaña política pasada. Candidato al congreso por Alianza para el Progreso (APP), este conductor cusqueño tuvo la audaz idea de entrevistarse así mismo para dar a conocer sus propuestas. Ronda política” es el programa periodístico que conduce hace dos décadas en la Compañía de Televisión Cusqueña (CTC).

No es exagerado decir que Soto Reyes ha utilizado el periodismo como trampolín para llegar a la política. Lo real es que en esta elección, 29.000 votos lo convirtieron en el parlamentario electo más votado de la región imperial.

Soto sigue siendo noticia y no necesariamente por las iniciativas legales que presenta, hasta el momento ha elaborado siete con firma propia.Sino por las contrataciones efectuadas en el personal de asesores que lo acompaña en su oficina parlamentaria. El abogado Miguel Alencastre Pérez es uno de ellos. Alencastre ha sido gerente de la Compañía de Televisión Cusqueña (CTC), el canal donde sigue trabajando Soto como conductor de Ronda política. Actualmente el gerente de este canal de televisión es Germán Alencastre, el padre de Miguel. Se trata de un medio de comunicación con gestión familiar.

PUEDES VER: Guido Bellido emplaza a presidente Castillo no retroceder en la renegociación de Camisea

Durante la campaña electoral, el medio cusqueño apoyó abiertamente la campaña del actual legislador. Por eso le permitió la autoentrevista. En la planilla de la oficina congresal de Soto aparece también la ciudadana Yeshira Peralta Salas en el cargo de coordinadora del despacho congresal. Ella solo es egresada de Derecho, en Sunedu no figura como titulada ni bachiller aunque ese no es impedimento.

El mismo parlamentario cusqueño reconoce que Yeshira es hermana de su enamorada Lizeth Peralta Salas. “(En su contratación) tampoco existe impedimento (legal), no soy casado, no tengo una relación convivencial. Si es mi enamorada”, refirió en su defensa Alejandro Soto.

El ex procurador anticorrupción, Henry Delgado, consultado si un congresista puede contratar a su empleador o al hijo del mismo, señaló que no existe ningún impedimento legal cualquiera fuese el vínculo, aunque precisó que existe la Ley del Código de Ética de la Función Pública contenida en la Ley 27815 que establece algunas prohibiciones, por lo que considera que no es ético que un legislador o cualquier servidor público contrate a su empleador.

En relación al caso de Yeshira Peralta, Delgado explicó que cualquier congresista o servidor del estado podría incurrir en nepotismo si contrata a su conviviente o familiares de esta última. Señala que la prohibición está contenida en la Ley 31289, Ley que prohíbe contratos de locación de servicios en el sector público que se publicó en El Peruano el 21 de julio de 2021.