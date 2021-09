Comisión de Ética formulará propuesta para debatir sobre gastos de instalación, asegura Paredes

La parlamentaria de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, Karol Paredes, indicó que desde su grupo de trabajo parlamentario buscarán formular una propuesta para que se pueda debatir sobre los gastos de instalación de los legisladores, que han sido cuestionados los últimos días, al considerarse excesivos.

Paredes enfatizó en que este dinero usado para la instalación de los 130 congresistas no es algo ilegal y está dispuesto en las normas del Parlamento. Asimismo, señaló que desde la comisión que preside han solicitado información sobre estos gastos.

“Nosotros como parte del equipo técnico de la Comisión de Ética lo que se ha hecho es dirigir un oficio a la presidencia, en este caso a Oficialía Mayor, con el fin de solicitar información con carácter de urgencia sobre los alcances del acuerdo de Mesa (Directiva), respecto a pago de gastos de instalación de los congresistas del periodo 2021-2026″, dijo en diálogo con Andina.

En ese sentido, aseveró que no está a favor o en contra del uso de este dinero, y expresó que deben actuar “con mucha responsabilidad en todo este proceso”. Por tal motivo, deslizó que van a presentar una propuesta para que se debata este tema.

“ No es la primera vez que se toca este tema, siempre se ha tocado y además hay precedentes. Nosotros frente a este tema buscamos generar una propuesta para que esto se debata en su momento y en su espacio . Creo que cada uno es responsable de sus acciones y de las decisiones que toma. Esto no es ilegal, esto es legal, que si es ético o no, para unos puede ser ético y para otros no”, manifestó.

Congresistas que viven en Lima cobraron por instalación

Una investigación de La República reveló que 21 congresistas presentaron ante la Oficialía Mayor del Congreso la solicitud para que se les deposite un pago extra de S/ 15.600, a fin de poder cubrir sus gastos para instalarse en la capital, pese a que residen en Lima y Callao.

Los parlamentarios que hicieron este cobro pertenecen a ocho bancadas: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, y los grupos de izquierda Perú Libre y Juntos por el Perú.