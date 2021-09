Circulan nuevos medios a favor de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón y contra la oposición

Los quioscos de periódicos del centro de Lima son la evidencia de la aparición de nuevos medios impresos que buscan posicionar la agenda del presidente Pedro Castillo y el ideario de Vladimir Cerrón.

La República ha identificado seis de estas publicaciones y una en versión digital. La mayoría de los directores son personas vinculadas al partido Perú Libre o al jefe del Estado.

El Sombrero es un diario dirigido por Jorge Paredes Terry, líder del Frente Patriótico y exasesor del Partido Nacionalista. La línea de este medio es a favor de Castillo y Cerrón. “Los llamados a hacer los cambios son los que están a cargo del Gobierno”, sostuvo Paredes al ser abordado por La República. El abogado fue candidato a la vicepresidencia en 2016 con la plancha de Cerrón, en Perú Libertario.

La impresión de El Sombrero se realiza en las mismas rotativas del diario Expreso. “El Comercio también nos envió una propuesta. Parece que negocios son negocios”, dijo.

Paredes negó que El Sombrero sea solventado por el Gobierno. “El tiraje es bajo”, precisó. Sin embargo, no ocultó su interés en recibir publicidad estatal. “Ya tenemos el registro para ser partícipes de la torta publicitaria”, aseguró.

El líder del Frente Patriótico conoce a los fundadores de otros medios con línea editorial similar, como el huachano Roger Taboada Rodríguez y el comeño William Chávez Alcántara, director y subdirector, respectivamente, de El Puka, un tabloide que defiende al Gobierno y critica a la oposición ácidamente.

Taboada respalda el ideario de Perú Libre. En una entrevista del 29 de abril con la publicación Resumen Latinoamericano, Roger Taboada atacó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tal como lo hace el secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón .

Chávez, por su parte, ha sido director de ‘Inca noticias’ en Venezuela. Dicho medio fue financiado por el dictador Hugo Chávez. El peruano Chávez Alcántara viajó a México durante la gira del presidente Pedro Castillo en la nación azteca. Allí posó para una foto junto al mandatario, ambos sostenían un ejemplar de El Puka. Castillo no lo evadió, como sí hace con otros medios.

Simpatías. Nacional TV, canal promovido por Mauro Gonzales, exasesor de Pedro Castillo. Foto: difusión

Los demás tabloides que promueven la agenda política de Castillo y Cerrón son La Prensa, dirigida por los empresarios Sandro Romero Verano y Luis Morey Estremadoyro; El Veloz, de Luis Pedemonte; Horas de Lucha, de Jorge Luis Roncal; y El Diario, de Luis Calderón Lindo, cooperativista vinculado con el secretario general de Perú Libre.

El factor Nájar

La revista virtual Marka es un medio afín al partido oficialista. El 15 de setiembre, su director, Luis Rodríguez, publicó en sus redes sociales un borrador de la primera edición. La portada llevaba un titular contra el ministro de Economía y Finanzas, quien no goza de la simpatía de Cerrón: “El presupuesto neoliberal de Pedro Francke”.

En su primera página apareció como subdirector Róger Nájar Kokally, militante de Perú Libre, cercano a Cerrón y voceado en su momento como primer ministro. Los vínculos de Rodríguez con Perú Libre datan de años. Se considera amigo de Nájar; de Richard Rojas García, exjefe de campaña de este partido; y del viceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grajeda.

Para el 20 de setiembre, no obstante, hubo cambios en la primera publicación de Marka. Primero, la portada no arremetía contra el ministro de Economía. Más bien promocionaba la gira del presidente Castillo en México y Estados Unidos. Sin embargo, en sus páginas continuaba el ataque a Francke. La segunda modificación era que Nájar ya no figuraba como parte del directorio.

La República le preguntó a Nájar si trabaja ahí. El dirigente de izquierda respondió que no. Alegó que su nombre fue usado sin su consentimiento y compartió una carta del director de la revista. “Una vez filtrado (lo que iba a ser el primer ejemplar) se dispersó como reguero en pólvora sobre territorio enemigo. Las fuerzas de la derecha que vienen intentando separar al Gobierno del partido”, alegó.

En el mismo texto, Rodríguez reconoció que fue director de un periódico llamado A Nivel Nacional, de Perú Libre, hasta el 30 de agosto de este año. Se retiró, dijo, justamente para desarrollar su nuevo proyecto.

También en televisión

Esta maquinaria mediática no solo se reduce a la prensa escrita. También hay un nuevo canal de televisión a punto de lanzarse: Nacional TV, promocionado por Mauro Gonzales, exasesor de prensa de Castillo, quien estuvo viajando con el presidente hasta la juramentación del profesor cajamarquino en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho. Luego Gonzales dejó Palacio y se abocó a esta plataforma.

Gonzales afirmó a este diario que Nacional TV sería emitido por la señal del canal UCI, del comunicador social Miguel del Castillo, cercano al presidente Pedro Castillo.

Del Castillo, en conversación con este diario, sin embargo, ha negado que su medio vaya a brindar espacio a Nacional TV.

El exasesor de Pedro Castillo, además, ha promocionado en sus redes personales un staff de periodistas para su canal. Ahí figuran, por ejemplo, Marco Sifuentes, conductor de ‘La encerrona’. Sifuentes declaró para esta nota que si bien su programa está libre de derechos, eso no implica que vaya a trabajar para este medio. “No tengo ningún contacto con él”, respondió respecto a Gonzales.

El 10 de setiembre, el abogado y empresario Luis Alfonso Morey, quien también promueve Nacional TV, le escribió a Sifuentes para preguntarle si podía transmitir ‘La encerrona’, Sifuentes respondió que sí, pero nada de formar parte de la parrilla. Morey, recordemos, también integra el Consejo Ejecutivo del diario La Prensa.

En Nacional TV buscaron comprometer a René Gastelumendi, reportero de Epicentro TV. Gastelumendi no aceptó la propuesta. Además, un representante de este canal se comunicó con los periodistas de El Foco para invitarlos, pero también fueron rechazados.

En víspera a las Elecciones Municipales y Regionales del 2022, y en medio del debate sobre los proyectos de ley del oficialismo y sus aliados, acerca de la regulación del espectro radioeléctrico para radio y televisión y la distribución de publicidad estatal, aparecen estos medios afines a Perú Libre. Paredes adelantó que no descarta que su diario impulse candidaturas. El objetivo, dijo, es, como respuesta a otros medios que cuestionan al Ejecutivo, promocionar la agenda de izquierda del partido del lápiz.

La radio castillista

Radio Latina es una emisora de frecuencia AM dirigida por Mauro Gonzales Caballero, exasesor de prensa de Pedro Castillo.

El medio radial le brinda espacio al programa ‘Palabra de maestro’, conducido por el periodista Yuri Castro Romero, secretario general de Perú Libre en Lima y excandidato al Parlamento Andino.

Recordemos que el 17 de setiembre los congresistas cerronistas de Perú Libre presentaron un proyecto de ley para regular la distribución del espectro radioeléctrico y fomentar que haya más emisoras radiales. Una coincidencia que, en medio de ello, el exasesor del presidente impulse nuevas plataformas radiales y televisivas.

