Hildebrandt: “El señor Castillo cree que fue elegido presidente para callar”

El periodista César Hildebrandt se pronunció sobre la ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo, en su propio Gobierno, ya que no se pronuncia de manera firme ante los eventos que acontecen no solo en el país, sino también dentro de su gabinete ministerial, por lo que deja así la sensación de que no ejerce ningún tipo de liderazgo.

“ El señor Castillo cree que fue elegido presidente para callar. Está convencido de que la presidencia de la República lo blinda y lo exime de pronunciarse . Supone, monárquicamente, incásicamente, atahualpinamente, que su corona lo libra de juicios terrenales. Que puede hacer de mimo en la tragicomedia que ha montado”, escribió en Hildebrandt en sus trece.

Hildebrandt hizo mención acerca del conflicto suscitado entre el primer ministro Guido Bellido y el vicecanciller Luis Enrique Chávez, debido al comentario de este último al afirmar que “el Perú no reconoce autoridad legítima en Venezuela”, por el que Bellido Ugarte lo desautorizó, pese a que el tema de asuntos exteriores es de exclusiva injerencia del jefe de Estado.

“ El señor Castillo necesita estar en el extranjero para decir que no va a expropiar arbitrariamente nada, que está de acuerdo con la inversión extranjera, que condena “todo tipo” de terrorismo . Pero mientras dice eso afuerinamente, aquí sus ministros discuten como Carita y Tirifilo, el norte de la política exterior en el Perú”, precisó.

En otro momento, el periodista afirmó que existía una sensación de que “no hay Gobierno porque no hay presidente”, y esto se debe, según alegó, a que Pedro Castillo no asume el rol de guía que le corresponde, y que “ni siquiera es árbitro”.

“¿El señor Castillo está abrumado por algún complejo de inferioridad? ¿El señor Castillo le debe tanto al señor Cerrón que debe tolerar que Bellido le enmiende la plana a su ministro de asuntos exteriores, que es su natural portavoz? ¿Es este un golpe de Estado que no queremos reconocer pero que se ha ejecutado a espaldas del país? ¿Cómo entender que el señor Castillo prefiera el desorden con tal de no ofender al señor Cerrón, que está a unos pasos de la cárcel?, cuestionó Hildebrandt.

PUEDES VER Pedro Castillo preside ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas

Hildebrandt considera que Castillo “carece de ideas”

César Hildebrandt consideró que el mandatario “carece de ideas”, ya que fue toledista y aspirante a pertenecer a esas filas, luego fue “útil” para Movadef y recientemente lo fue para Perú Libre. Por ello, asegura que sus ideas propias “son corazonadas vagamente bien intencionadas, paporretas binarias y eslóganes vintage”.

“No hay Gobierno. El régimen que fue elegido limpiamente para librarnos de la basura fujimorista está por ahora acéfalo. Es el peor dolor de cabeza (imaginario) que podíamos esperar”, opinó el periodista.