Bermejo: Las declaraciones del vicecanciller están fuera de la política exterior del Gobierno

El legislador de Perú Libre, Guillermo Bermejo, discrepó con lo dicho por el vicecanciller Luis Enrique Chávez, pues afirmó que sus declaraciones “están fuera de la política exterior del Gobierno peruano”, luego de que este último manifestara que nuestro país no reconoce autoridades legítimas en Venezuela desde el 5 de abril.

“Si nosotros queremos resolver el problema de los venezolanos aquí como lo hacemos con un presidente de fantasía, que no puede mover ni un policía escolar en su país, tienes que resolverlo, te guste o no te guste su Gobierno con el que está en capacidad de resolver el problema. Así que las declaraciones del vicecanciller están fuera de las declaraciones de la política exterior del Gobierno peruano ”, indicó a la prensa.

Esto se dijo en referencia al nuevo programa que ha implementado el Gobierno de Venezuela que invita a sus compatriotas a regresar a su lugar de nacimiento, también llamado plan Vuelta a la patria, para lo cual tendrían que hacer coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú, a fin de llevar a cabo un correcto y ordenado proceso de retorno.

“El Perú tiene que ser respetuoso del derecho internacional, los países no se reconocen por Gobierno sino por Estado. Nuestro deber y nuestra obligación es llevarnos bien con todos los vecinos de la región (...); no hagamos una tormenta en un vaso con agua porque cuando se tomen las decisiones, las tomara el presidente de la República. Yo confío en Pedro Castillo, confío en su inteligencia, en su capacidad”, añadió Bermejo.

Chávez aseguró que el Perú no reconoce ni a Maduro ni a Guaidó

El vicecanciller Luis Enrique Chávez sostuvo que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela. Esto quiere decir que el Gobierno no considera ni a Nicolás Maduro ni a Juan Guaidó como presidentes de dicho país , a pesar de que el presidente Pedro Castillo señaló en la Cumbre de la Celac que nuestro país no discriminaría a ninguna patria.

“El Perú ha declarado que, desde el 5 de enero, en Venezuela no hay autoridades legítimas. (...). Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela”, aseguró en una actividad oficial.