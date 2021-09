Bellido: “Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela”

El primer ministro, Guido Bellido, afirmó que el presidente Pedro Castillo se reunió con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Tras esta reunión, el jefe del gabinete ministerial desmintió al vicecanciller peruano Luis Enrique Chávez, quien el último lunes aseveró que el Perú no reconoce a autoridades legítimas en el país bolivariano. Sobre ello, el primer ministro se pronunció en sus redes sociales para confirmar que sí existió una encuentro entre los mandatarios en busca de soluciones a la crisis migratoria.

En esa misma línea, Guido Bellido se refirió al canciller, Óscar Maúrtua, para comentar que si a él “o su adjunto (viceministro) no le gusta” la postura del Gobierno respecto a las autoridades de Venezuela, “ tienen las puertas abiertas ”.

“ Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas ”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pronunciamiento de Guido Bellido

¿Qué dijo el vicecanciller?

El vicecanciller Luis Enrique Chávez, en una entrevista para RPP Noticias, dijo el último lunes 20 de septiembre que el Perú considera que no hay autoridades legítimas en Venezuela. Esto lo mencionó tras ser consultado si el Gobierno del presidente Pedro Castillo reconoce a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente del país bolivariano.

“El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas”, señaló durante una actividad oficial (…) Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela”.

El vicecanciller Luis Enrique Chávez

Pedro Castillo: “Perú tendrá relaciones con todos los países”

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, indicó que el Perú mantendrá y emprenderá relaciones diplomáticas con todas las naciones de América y el mundo “sin discriminación”. Las manifestaciones del mandatario se realizaron tras culminar su intervención en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En ese sentido, instó a sus homólogos a pasar de los pronunciamientos “a la acción”.

“ Quiero concluir mi mensaje al anunciar que nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación ”, expresó.

