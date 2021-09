Ruth Luque sobre ley de medios de PL: La libertad de expresión es la base de la democracia

La congresista y vocera de la bancada de Juntos por el Perú (JP), Ruth Luque, se manifestó sobre la importancia de la libertad de expresión para la democracia, en el contexto del proyecto de ley presentado recientemente por Perú Libre, el cual propone una “distribución equitativa del espectro electromagnético en radio y televisión y otros medios de comunicación”.

La parlamentaria manifestó que no pudo revisar a profundidad la propuesta legislativa, pero que esta podría evaluarse siempre que no se pretenda regular los contenidos ofrecidos por los medios de comunicación privados.

“No he revisado el proyecto, no he tiendo la chance de revisarlo, pero no creo que sea para controlar medios, creemos que la libertad es la base de la democracia, siempre ha sido así”, declaró para Canal N.

“Hay temas (de interés) que requieren que los medios se pongan a disposición, como en el caso de Aprendo en casa, que solo llegan radios rurales, habría que evaluarlo, siempre que no atente contra la regulación privada, si es que eso permite favorecer decisiones que vayan en beneficio de todo el país”, añadió.

En ese sentido, se refirió a diversos casos en los que los programas de educación pública no pudieron alcanzar a los niños y jóvenes que requerían de ellos, al no haber medios que los ofrezcan, Esto, de acuerdo a Ruth Luque, se debe a que el acceso al servicio de internet en diversas zonas rurales del país es costoso y presenta limitaciones.

Óscar Maúrtua en contra de la ley

Otro funcionario que se expresó sobre el proyecto de ley presentado por la bancada oficialista fue el ministro de Relaciones Exteriores Óscar Maúrtua, quien advirtió que, de aprobarse, estaría colisionando con diversos acuerdos internacionales a los que el Perú está adscrito.

“ Como todo peruano estoy preocupado porque hemos tomado nota del proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso (...) Todo eso colisiona con los instrumentos de carácter multilateral, como lo son la Convención de Naciones Unidas Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión , al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró a la prensa este lunes 20 de setiembre, después de acompañar a Pedro Castillo en diversos eventos diplomáticos en México y Estados Unidos.

Por otro lado, la propuesta de Perú Libre recibió el rechazo de asociaciones civiles como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).