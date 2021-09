Fiscalía propone que jueces o fiscales dispongan de cadáveres en caso de afectación del orden público

La Fiscalía de la Nación presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud y a jueces y fiscales para disponer de cadáveres en caso de que puedan afectar el orden público.

Tras la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y tomando en cuenta el vacío legal que existe respecto a los cadáveres que podrían significar un riesgo para la sociedad en caso de una entrega del cuerpo o un acto funerario, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, realizó esta propuesta al Legislativo.

“ El juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público ”, señala la iniciativa.

En ese sentido, el fiscal o juez deberá analizar el caso y podrá disponer que los restos tengan un destino como la cremación. Del mismo modo, podrán ponderar los derechos de los familiares ante alguna clase de a un interés social o estatal y poder resolver dentro de sus competencias legales.

Con esta propuesta, se busca solucionar el vacío legal antes mencionado, pues la Ley General de Salud estipula la disposición de cadáveres de personas no identificadas o que no son reclamadas por familiares, siempre que no hubiese una investigación de por medio, pero no toma en cuenta situaciones como la que se se presentó con Guzmán Reinoso, luego de su deceso el último 11 de setiembre.

Carrasco sobre cuerpo de Guzmán

El ministro del Interior, Juan Carrasco, reveló este martes que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley que dispone la cremación de los restos del cabecilla terrorista y líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

“Desde el Poder Ejecutivo se está promoviendo un proyecto de ley que dará a conocer el presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán”, se lee en la cuenta de Twitter del Mininter.