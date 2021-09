Betssy Chávez, congresista por Perú Libre, indicó este martes que se presentará un proyecto de ley para disponer que los restos de personas condenadas por terrorismo sean incinerados, con el objetivo de preservar el orden público.

“Tenemos un proyecto de ley que se ha trabajado con la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú), José Jerí (Somos Perú) y se están adhiriendo otros congresistas. Pretendemos presentarlo el día de hoy y versa sobre la incineración de los restos de personas condenadas por terrorismo ”, declaró Chávez en entrevista con Exitosa.

En ese sentido, la parlamentaria coincidió con la recomendación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, al Ministerio Público y aseveró que la anunciada iniciativa legislativa busca llenar un “vacío en la norma” que Legislativos anteriores no se preocuparon en subsanar.

“Yo creo que aquí podemos tener convergencia los diferentes grupos políticos de derecha, izquierda y centro, y reconocer en el señor Guzmán a un cabecilla terrorista. No tendríamos por qué darle nosotros un espacio para que tenga un mausoleo o para que vaya gente a rendirle culto . Este es un tema urgente”, agregó Chávez Chino.

Aníbal Torres seguirá apoyando a Pedro Castillo

En otra parte de la entrevista, Betssy Chávez aseguró que el titular del Minjusdh le indicó que respaldará al presidente Pedro Castillo, incluso si el mandatario decide retirarlo del mencionado cargo luego de que el catedrático aseguró que la presencia de Vladimir Cerrón es dañina para el Gobierno.

“(Aníbal Torres) me expresó lo siguiente y me permito decirlo, porque le pedí autorización para mencionarlo. El cargo que él tiene de ministro es transitorio. A cualquier momento se le quita la confianza y no tiene ningún problema en dejar el cargo (...) Él, así deje de ser ministro, va a seguir apoyando la gobernabilidad de Pedro Castillo ”, sostuvo Chávez.

Finalmente, la congresista de Perú Libre reveló que desconocía el contenido del comunicado de su bancada en el que rechaza las afirmaciones del ministro de Justicia sobre el secretario general de dicha agrupación política y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.