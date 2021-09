Keiko Fujimori revela que Lourdes Flores prefirió no postular a la alcaldía de Lima

Keiko Fujimori, excandidata presidencial e investigada por lavado de activos, confirmó este lunes que Lourdes Flores decidió no postular a la alcaldía de Lima. La hija del exdictador Alberto Fujimori hizo este anuncio luego de que mencionara que le “encantaría” que la exlideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) sea candidata por Fuerza Popular al cargo de burgomaestre.

“Lindo reencuentro para agradecerle a Lourdes su apoyo desinteresado en defensa de la libertad y la democracia. Una mujer valiente y honesta. Ella ha decidido no candidatear a la alcaldía de Lima, pero estoy segura que la democracia siempre podrá contar con ella ”, expresó Fujimori a través de sus redes sociales.

Tuit de Keiko Fujimori. Foto: captura de Twitter

Por su parte, Flores Nano manifestó que “ha estado comprometida en esta lucha (acusaciones infundadas de fraude electoral)”. “Seguiremos luchando por recuperar nuestro país”, agregó.

Keiko Fujimori y Lourdes Flores retoman contacto

Ambas políticas ya no están impedidas de entablar comunicación, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado declarara fundada la apelación presentada por la defensa de Fujimori Higuchi a la prohibición de comunicarse con los testigos Lourdes Flores y Miguel Torres.

Para dicho juzgado, el hecho de “ aparecer en actos públicos en compañía de los mencionados testigos no configura el peligro procesal que justificó imponer la regla de conducta que se dice transgredida”.

“Ahora que ya no tengo restricciones, voy a ir a verla, voy a ir a saludarla, voy a ir a agradecerle. Respeto, valoro muchísimo a Lourdes Flores. Ella ha sido una gran crítica del fujimorismo y mía también, pero respeto muchísimo su rol como política”, enfatizó la exaspirante a Palacio durante una entrevista con Willax TV.

No postularía nuevamente a la presidencia

Keiko Fujimori también anunció que no tiene intenciones de volver a postular a la presidencia de la República, la cual le fue esquiva durante los últimos tres procesos electorales en los que llegó a segunda vuelta, pero no logró triunfar en el balotaje.

“Tengo una gran responsabilidad como presidenta del partido Fuerza Popular. (…) No me voy de la política, pero no está dentro de mis planes ser candidata (presidencial)”, añadió.