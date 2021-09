Congresistas confirman veracidad de las fotos y demás pruebas sobre los restos de Abimael Guzmán

El Ministerio Público informó que, esta tarde, diversos congresistas de la República se reunieron con los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, quienes les explicaron la situación sobre el pedido de Elena Iparraguirre, esposa del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, con el que buscó que los restos le sean entregados.

Imagen: Twitter / Ministerio Público

Tras este encuentro, la congresista de Alianza Para el Progreso (RPP), Gladys Echaíz, brindó detalles sobre lo conversado con los fiscales y el trabajo que se viene realizando con el cadáver del terrorista.

“En horas de la mañana, preocupados por los comentarios, por la situación que se ha generado como consecuencia del condenado Abimael Guzmán, y las leyendas que se están tejiendo alrededor de su muerte, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y un grupo de parlamentarios representantes de varias bancadas, decidimos apersonarnos a las oficinas del Ministerio Público, y luego, a la Morgue del Callao ”, declaró a la prensa.

“Hemos tomado conocimiento in situ de los hechos, hemos tenido a la mano o a la vista muestras fotográficas tanto del lugar donde estuvo internado el condenado , como luego, de las fotografías que se han tomado cuando fue trasladado a la Morgue Central del Callao. Es la misma persona que aparece en los diarios y que hemos visto a través de los tiempos ”, añadió

En ese sentido, la legisladora comentó también que hay pericias que se han realizado y cuyos resultados han sido ya recibidos como la prueba del odontograma de Abimael Guzmán, mientras que aún están pendientes algunas pruebas como las de ADN y otras más. “ Pero lo que va llegando corrobora que, efectivamente, es la misma persona” , expresó.

Luego, la parlamentaria exhortó a la población a no seguir especulando sobre el tema. “ Evitemos estar haciendo especulaciones que en nada contribuyen a la paz social y a la paz que se necesita para trabajar en los otros aspectos que también son necesarios para que el país siga avanzando en la orientación de solución de problemas”, manifestó.

¿Qué pasará con el cadáver de Abimael Guzmán?

Posteriormente, Gladys Echaíz fue consultada sobre qué ocurriría con los restos de Abimael Guzmán de acuerdo al Ministerio Público, considerando el pedido que había sido presentado por la cónyuge del líder senderista.

“Yo no le puedo decir porque eso no es lo que hemos conversado. Esa es una decisión fiscal que no nos la pueden transmitir mientras esto no salga. Sería adelantar una opinión por parte de ellos y que nosotros especulemos en base a lo que no nos han dicho y que tampoco podríamos preguntar, porque sería invadir competencias del órgano jurisdiccional”, precisó.

“De acuerdo a ley, tienen 60 días para poder culminar, al cabo de los cuales se tomarán las decisiones que correspondan. El pueblo puede estar tranquilo y nosotros, indudablemente, estaremos expectantes y solicitaremos los informes correspondientes vencidos los plazos correspondientes”, agregó.