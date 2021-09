El Congreso de la República debatirá la admisión de una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, este jueves 16 de septiembre.

Al respecto, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero consideró este lunes que la medida de interpelar al titular del ministerio de Trabajo obedece a un consenso de la mayoría de bancadas. Según dijo en Canal N, salvo las agrupaciones políticas Perú Libre, Somos Perú y Juntos por el Progreso votarían en contra de un posible censura.

“En la sesión que se viene (jueves 16 de septiembre) se evaluará la interpelación, puesto que es un consenso de la mayoría de bancadas. Para admitir la interpelación se necesita más de 66 votos que en definitiva se va a pasar”, indicó Cavero.

Durante la entrevista, el parlamentario mencionó que la situación del ministro Maraví es insostenible por las vinculaciones con el terrorismo. “La situación del ministro es insostenible. Salvo que nos dé una increíble se salvaría de ser interpelado, pero no sería el caso”.

Maravi: “Me censuren o no el pueblo será el mejor juez”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, señaló el último viernes desde Ayacucho a las cámaras de Canal N que “en caso de darse la censura, el pueblo peruano será testigo del actuar. Me censuren o no me censuren el pueblo será el mejor juez”.

De acuerdo a los informes de la Policía, Maraví se encuentra vinculado a líderes radicales como César Tito, miembro del Movadef. Pese a la pruebas, la acusación fue negada por el ministro en cuestión.