El congresista de Acción Popular Jorge Luis Flores se refirió al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y le pidió que se dedique a ver con quiénes trabaja y quiénes lo visitan, en referencia a la reunión que, según el Portal de Transparencia, el primer ministro tuvo con el dirigente del Movadef César Hugo Tito Rojas.

“ Yo le pediría que se dedique a ver con quién está trabajando, quiénes lo visitan a diario. No podemos ser timoratos o desconocer que nos visitan personas que tienen antecedentes de terrorismo. Creo que ese es un gran error del premier. Él no trabaja solo, tiene un grupo de asesores, inclusive seguridad, tiene que encargar el trabajo a esas personas para que lo puedan apoyar y esto no se vuelva a repetir”, declaró Flores en entrevista con La República.

Precisó que no conoce a Tito Rojas, pero que se ha informado “que es una persona con antecedentes negativos”. “ Esto enloda la gestión del presidente Pedro Castillo y también la del premier. Esto nos hace sentir como si nosotros también estuviéramos respaldando la posición del Movadef y otros movimientos radicales”, agregó.

Según el Portal de Transparencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el mencionado dirigente visitó el despacho del primer ministro desde las 9.56 a. m. hasta las 11.08 a. m del martes 7 de setiembre. No obstante, la PCM ha negado que Tito Rojas se haya reunido con Bellido Ugarte.

Pide a Bellido que no distraiga la atención de la ciudadanía

Asimismo, el legislador acciopopulista Jorge Luis Flores le exigió a Guido Bellido que “no distraiga la atención del pueblo dando discursos en quechua”.

“Yo soy aimara y entiendo muy poco el quechua, solo sé decir ‘hermanos y hermanas’ (wakcha panaikunas). Lo que se busca es distraer y tal vez despertar sentimientos de hace años que nuestros hermanos lo llevan en el corazón. Me parece que es una estrategia muy equivocada del premier”, manifestó.