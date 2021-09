Partidos retirados evalúan su regreso a las lides electorales

Los 15 partidos políticos que perdieron su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúan su regreso a las contiendas electorales. La mayoría apunta a volver, pero los plazos son complicados para que logren participar en las elecciones del próximo año, de autoridades regionales y municipales.

Sin registro en el JNE, no pueden competir por los cargos de elección popular, sea para la presidencia del país, el Congreso, gobiernos regionales o municipios. Los 15 partidos perdieron su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE por no lograr resultados mínimos, establecidos por la ley, en los últimos comicios o no haber participado en el proceso electoral.

Diez partidos no consiguieron tener 5 congresistas en más de una circunscripción ni el 5% de los votos válidos en el país: Victoria Nacional, Frepap, Unión por el Perú (UPP), Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Nacionalista, Frente Amplio, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional (Runa), Perú Patria Segura y Contigo.

El Partido Morado solo cumplió con superar el 5% de votos válidos a nivel nacional. La Dirección del ROP, del JNE, decidió cancelarle la inscripción.

Cuatro partidos no cumplieron con participar en una elección nacional o retiraron a sus candidatos del proceso: Partido Aprista Peruano, Perú Nación, Todos por el Perú y Vamos Perú.

Para volver a estar inscritos en el ROP, los partidos deben iniciar un nuevo proceso en el que demuestren tener alrededor de 25.000 afiliados y 66 comités provinciales en 20 regiones del país con paridad y alternancia.

Apelaciones y cálculos

El Partido Morado apelará la decisión de la Dirección del ROP ante el Pleno del JNE. Espera allí revertir la cancelación y mantener la necesaria inscripción.

“De acuerdo a la norma para que te cancelen la inscripción, ambos requisitos deben ser concurrentes, deben darse de forma simultánea y si el partido cumple con uno de esos requisitos, no está en una causal de cancelación. Si cumples con uno de los supuestos, tal como está redactada la norma, debes mantener la inscripción”, sostiene el secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez.

Para la apelación, los ‘morados’ tienen hasta cinco días de plazo y el Pleno del JNE cuenta con el mismo tiempo para resolver. “Esto debería estar resuelto antes de octubre”, estima Pérez.

En ese mes, tienen que estar afiliados a sus organizaciones políticas los que serán candidatos a las elecciones regionales y municipales del próximo año.

Misterio. El Partido Morado, de Julio Guzmán, terminó siendo un proyecto estéril. Igual, apelarán cancelación del registro. Foto: Carlos Contreras/La República

Victoria Nacional no participará en las elecciones del 2022 y buscará inscribirse luego. “Será prácticamente imposible que podamos reinscribir el partido para el 2022”, dice John Fernández, presidente de este partido.

Adujo que hay complicaciones logísticas, de tiempo y recursos económicos para que sus 30 comités provinciales puedan revalidar las afiliaciones en el resto del país hasta constituir los 66 comités provinciales.

“Lo más difícil no son las fichas de afiliación. Lo que puede complicar la situación es conseguir los 66 comités provinciales en no menos de 20 regiones. Tienes que buscar la gente idónea para la dirección de esa provincia, no puedes poner a cualquiera porque se te puede filtrar un montón de gente”, explica Fernándex.

Cuenta además que, ante la incertidumbre sobre la reinscripción, muchos directivos provinciales han renunciado para asegurar su participación en los próximos comicios y se han pasado a otras agrupaciones políticas. Anuncia también que en octubre se iniciará el proceso de inscripción con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2026.

En el Frepap, un sector quiere que se vuelva a inscribir para participar en las elecciones regionales y municipales. “La idea es lograr otra inscripción y poder participar en próximas elecciones. El CEN (Comité Ejecutivo Nacional) está viendo eso”, comentó el excongresista del ‘pescadito’ Alcides Rayme.

En los próximos días habría un anuncio del partido sobre la cancelación de la inscripción.

Efímero. El Frepap no pudo repetir éxito electoral del 2020. Foto: difusión

UPP evalúa buscar inscribirse o aliarse con otras organizaciones para competir en los comicios del próximo año. José Vega, secretario general del partido, cuenta que siguen en proceso de reafiliación para inscribirse como Unión Patriótica y depurando los nombres y firmas de alrededor de 8.000 afiliados con información del Reniec. “Vamos a ver si logramos los 25.000 afiliados”, anota.

Según Vega, si no logran su registro ante el JNE, participarán en las elecciones del 2022 como aliados de un partido que cuenta con representación congresal.

“El viernes y sábado de la semana que viene tendremos una reunión para decidir si participamos con este partido amigo que nos está convocando”, dijo el exlegislador. No quiso revelar el nombre de esa organización, pero contó que tiene orientación de centro.

El PPC no postulará el 2022. Su secretaria general, Marisol Pérez Tello, ha dicho que su partido está en proceso de reingeniería para “adquirir representación nacional, recuperar la identidad del partido y revisar su doctrina en torno a temas de género, derechos humanos, ambientales, sin renunciar a una economía social de mercado”. “Esto va a cambiar la acción política”, ha afirmado Pérez Tello.

Fin de ciclo. El PPC es otro partido histórico sin inscripción. Foto: difusión

El Partido Nacionalista buscará inscribirse, pero sus dirigentes ven muy difícil competir el 2022. En los próximos días, evalúan una decisión.

Bajo. Al Partido Nacionalista, de Ollanta Humala, no le alcanzó. Foto: difusión

El Frente Amplio también apunta a volver a lides electorales. “Todos quieren reinscripción. Unos piensan que debe ser después de las elecciones del 2022. Otros que sea antes y participar el 2022. Otros quieren evaluar lazos con otras fuerzas que buscan inscribirse para poder ir juntos”, anota Claudio Zapata, de la comisión política.

Adiós. El Frente Amplio, de Marco Arana, fue cancelado. Foto: Jaime Mendoza/La República

Democracia Directa apelará la decisión de la Dirección del ROP por considerar que la cancelación rige un año después del proceso electoral. “No puede ser cancelada nuestra inscripción, pues la Ley 30414 nos ampara. Es una mala interpretación del jefe del ROP. Hace abuso del derecho. Vamos a apelar. Eso lo va a definir el JNE”, sostiene el líder del partido, Andrés Alcántara.

Contigo, ex Peruanos por el Kambio, también buscará inscribirse y no llegaría a participar el 2022. “Emprenderemos un nuevo proceso de inscripción más allá del 2022, con mayor alcance. Es un partido que ha sido gobierno y eso es un activo”, dice Juan Sheput, presidente de la comisión política.

El Apra buscará su nueva inscripción este año para competir el 2022. Un sector exige la formación de una Comisión Nacional de Inscripción que garantice una filiación transparente y donde participen todas las tendencias que hay en el Apra. Apoyarían esto Nidia Vílchez, Mauricio Mulder, Omar Quezada, José Luis Delgado, Jorge del Castillo y Luis Gonzales Posada.

Reacciones

Rodolfo Pérez, Partido Morado

“Si el partido cumple con uno de los requisitos, tal como está redactada la norma, debe mantener la inscripción. El pleno del JNE tendrá que resolver nuestra apelación. Esto debería estar resuelto antes de octubre”.

Marisol Pérez Tello, PPC

“Nuestro partido está en una reingeniería a fin de adquirir representación nacional, recuperar la identidad del partido y revisar su doctrina en torno a diversos temas . Esto va a cambiar la acción política”.

Claves

Sin fundador. Julio Guzmán renunció al Partido Morado luego de quedar muy relegado en las elecciones generales.

Solo de paso. George Forsyth renunció a Victoria Nacional, adonde llegó el 2020 y cambió de nombre, tras perder la elección presidencial.