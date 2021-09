Elvis Vergara, congresista de Acción Popular, aseguró que su correligionaria María del Carmen Alva no posee una “conducta antidemocrática”, como denunció la bancada de Perú Libre en las mociones de censura que presentaron contra la titular del Parlamento.

“ No podríamos llamarla antidemocrática de ninguna manera . (...) Quizá tiene algunas actitudes (cuestionadas), se lo dije el día de ayer que tuvimos una reunión de bancada para abordar este tema (moción de censura) y no solamente yo, sino los demás miembros de la bancada. Muchos le dijeron que es muy expresiva, por decirlo de alguna manera, o tiene algunas actitudes que hay que mejorar, pero antidemocrática no es ”, declaró Vergara en diálogo con Canal N.

En ese sentido, el legislador indicó que si Alva Prieto toma en cuenta los comentarios de sus colegas de bancada, la ciudadanía tendría una mejor imagen del Parlamento.

“ Maricarmen no solamente representa a la bancada de Acción Popular, sino que representa al Congreso de la República , por lo que tiene triple responsabilidad: sobre sí misma, sobre su bancada y sobre la institución”, agregó.

Pleno del Congreso rechaza debatir moción de censura contra María del Carmen Alva

El pleno del Congreso, por mayoría, acordó no admitir a debate los pedidos de censura contra la titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, por haber manifestado que “la calle pide la vacancia presidencial”.

Con 33 votos a favor, 74 en contra y ocho abstenciones, las mociones de la bancada de Perú Libre fueron rechazadas .

La primera solicitud fue presentada por la legisladora de Perú Libre Kelly Portalatino y la segunda la realizaron once parlamentarios de dicha bancada, incluida la referida congresista.

Durante su intervención, la parlamentaria Portalatino indicó que Alva “de manera ligera azuza a la vacancia presidencial”, lo que consideró “un rasgo de desestabilización democrática y autoritarismo político”.

De igual manera, su colega de bancada Waldemar Cerrón señaló que las declaraciones de la titular del Legislativo “reflejan la oscura intención de desestabilizar nuestro sistema democrático”.