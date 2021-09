Partido Morado califica de “ilegal y arbitraria” actuación del ROP tras registrar cancelada su inscripción

Luego de que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) registrara en su página web que el Partido Morado tiene su inscripción cancelada desde el 7 de septiembre, el grupo fundado por Julio Guzmán cuestionó tal decisión.

“En el último proceso electoral, el Partido Morado superó la valla electoral exigida por la Ley de Partidos Políticos, obteniendo el 5,42% de votos válidos a nivel nacional, alcanzando representación congresal”, señaló la agrupación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En ese mismo sentido, la organización explicó que la normativa actual indica que solo se puede anular el registro de un partido siempre y cuando no haya alcanzado dicho porcentaje de votos en los comicios.

“La ley vigente de partidos políticos establece que la inscripción de un partido político se cancela en caso no se obtenga el 5% de votos válidos a nivel nacional y, además, que no se alcance cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral. Ambos supuestos son concurrentes. En ese sentido, la inscripción del Partido Morado no debería ser cancelada”, sostuvo.

Partido Morado tiene la inscripción cancelada, según el ROP. Foto: captura/ROP

Partido Morado: “El Registro de Organizaciones Políticas actúa de forma ilegal y arbitraria”

Tras su argumentación, el Partido Morado calificó de “ilegal y arbitraria” la decisión del Registro de Organizaciones Políticas por retirarle la inscripción y no haber comunicado oportunamente lo ocurrido mediante una resolución.

“El Registro de Organizaciones Políticas nuevamente actúa de forma ilegal y arbitraria. Esta vez, actualizando su página web y excluyendo al Partido Morado del registro con fecha 7 de setiembre, sin haber notificado o hecho pública su resolución, lo cual es absolutamente irregular y lesivo al derecho a la participación política de los miles de militantes de nuestro partido”, agregó.

Asimismo, la agrupación política invocó a las autoridades electorales a que se respete la normativa vigente. Incluso, refirió que emplearán las medidas legales requeridas para que se realice su registro.

“ El Partido Morado continuará defendiendo en las instancias correspondientes su inscripción y el derecho fundamental a la participación política de nuestros miles de militantes a nivel nacional. Hacemos un llamado a que se garantice el respeto a la ley vigente y el debido procesamiento en sede electoral/administrativa”, apuntó.

Partido Morado se pronunció sobre pérdida de inscripción en el ROP. Foto: captura/Twitter

Partidos que entraron al Congreso sí podrían perder la inscripción

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que para acceder al Congreso se debe lograr el 5% de votos válidos o tener un mínimo de siete curules por dos circunscripciones distintas.

Pero, por otro lado, el artículo 13, inciso a, de la Ley de Organizaciones Políticas, fija las reglas para mantener la inscripción legal de un partido: tener el 5% de votos válidos para el Congreso y, adicionalmente, tener cinco representantes en más de una circunscripción electoral.

El Partido Morado no alcanzaría esto último, debido a que solo cuenta con tres parlamentarios, por lo cual perdería la inscripción legal, a pesar de que sí tiene presencia en el nuevo Congreso.

Al cierre de esta nota, en la plataforma del ROP, el Partido Morado se encuentra en la categoría de agrupaciones políticas con inscripción cancelada.