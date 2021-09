César Hinostroza: dejan al voto apelación para anular formalización de investigación preparatoria

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió dejar al voto la decisión sobre la apelación de tutela de derechos solicitada por el exjuez César Hinostroza, en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El pedido de Hinostroza Pariachi busca que se declare la nulidad de la formalización de la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y organización criminal.

Durante la audiencia, la defensa del ex juez supremo señaló que presentaron el recurso impugnatorio porque consideran que “existe una flagrante vulneración al principio o a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva”. Ello, refirió, porque el juez de investigación preparatoria impidió a César Hinostroza brindar pronunciamientos sobre la tutela de derechos.

Asimismo, en cuanto a la acumulación de expedientes, el letrado manifestó que no debería proceder debido a que, a su parecer, esta “no desaparece o elimina uno de los hechos que están siendo objeto de acumulación”.

Por su parte, la representante del Ministerio Público aseguró que no habría duplicidad y que no existiría “ninguna vulneración a los derechos del investigado”. Además, explicó: “ No es posible cuestionar la disposición de formalización de la investigación preparatoria activando una vía de control judicial como es la tutela de derechos ”.

César Hinostroza: “No se quiere decir a la opinión pública que se ha violado el derecho constitucional”

Al momento de su intervención, César Hinostroza aseveró que en su caso se estaría “violando el derecho constitucional” y que el Ministerio Público habría aplicado un mecanismo para evitar dicha supuesta vulneración.

“ No se quiere decir a la opinión pública que se ha violado el derecho constitucional del señor Hinostroza porque sino van a decir que este señor es víctima de una persecución y, por lo tanto, han salido por lo más fácil. Dicen ‘ay, no, hay que acumularlo’. Entonces, ya desapareció la violación del derecho constitucional”, sostuvo el investigado.

En ese marco, cuestionó que la Fiscalía plantee la acumulación de imputaciones debido a que, según dijo, ya se le sigue una indagación por el presunto delito de organización criminal.

“La sala especial va a tener que estar acumulando, acumulando, acumulando. ¿Eso es correcto? ¿Eso se puede tolerar? ¿Por qué no aplican el artículo 1º del Código Procesal Constitucional y decir de una vez a la Fiscalía ‘paren ya, este señor está procesado por el delito de organización criminal’, y se acabó y no estar perdiendo el tiempo acá, viendo estos temas que es negligencia, a mi criterio, del Ministerio Público”, añadió.

Hinostroza Pariachi expresó que cuenta con dos procesos vigentes y que ninguno ha sido anulado. “Por eso nosotros buscamos la nulidad de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, parcialmente está última, la 14, en los extremos de organización y patrocinio ilegal”, acotó.