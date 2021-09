Según la última encuesta a nivel nacional realizada por CPI, la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, iguala tras su primer mes en el Gobierno.

Ante la pregunta, “Con respecto al presidente Pedro Castillo, ¿usted aprueba o desaprueba su desempeño en este primer mes de gobierno?”, el 43,5% de la ciudadanía aprueba la labor del mandatario, mientras que otro 43,5% lo desaprueba y un 13% no sabe o prefiere no opinar al respecto .

La macrozona en la que más respaldo tiene el jefe de Estado es en la sierra y centro sur, donde un 64,4% de encuestados aprueban su trabajo. Por otro lado, Lima y Callado son los lugares donde menos se apoya a Castillo Terrones, pues un 62,4% de peruanos desaprueba su gestión.

El sondeo también reveló que el 44,2% de pobladores considera que la reactivación económica es una de las medidas más importantes que se tiene que priorizar en el Gobierno de Pedro Castillo, mientras que un 15,8% opinó que lo más relevante es el retorno a clases presenciales y un 15,3% la mejora en niveles de ingreso.

Gabinete ministerial

Al ser consultados sobre qué tanta confianza tienen en la gestión del gabinete ministerial, solo el 15,7% de la ciudadanía señala que le tiene “mucha confianza” a esta conformación de ministros. Asimismo, el 45,7% indica que le tiene “poca confianza”, el 31,9% no le tiene “ninguna confianza” y el 6,7% no sabe o no opina.

Sobre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el 53% de los encuestados manifiesta que debería ser relevado de su cargo, el 32,7% cree que debe continuar y el 14% no sabe u opina al respecto.

En relación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, un 48% manifiesta que debería ser cambiado del cargo, un 27,6% cree que debería seguir liderando este sector y un 24,4 prefiere no opinar sobre el tema.

El estudio fue hecho del 1 al 3 de setiembre en 38 provincias del Perú, con un margen de error de 2,9 puntos y un 97,2% de nivel de confianza.

