El congresista de Perú Libre José María Balcázar se pronunció sobre los atestados policiales que vinculan al ministro de Trabajo, Iber Maraví, con el terrorismo y aseveró que su posible destitución del cargo debe decidirlo el presidente de la República, Pedro Castillo.

En ese sentido, el legislador señaló que por su parte no puede concebir la imputación hacia el funcionario, debido a que ya han pasado muchos años sin que sea procesado.

“Esa es una facultad presidencial de poder removerlo o no, dadas las explicaciones que se supone le ha dado al presidente Castillo. Yo, como abogado, más allá del cargo político, no puedo concebir semejante imputación que se le hace de un delito tan grave y que no esté, luego de muchos años, ni siquiera procesado”, manifestó a Exitosa.

En ese sentido, indicó que aparecer en un atestado policial es un hecho normal durante una investigación, ya que luego se va descartando a algunas personas para llegar a los “culpables”.

“Si eso no se ha producido, quiere decir que no estaba comprometido en una investigación de un delito tan grave como era el terrorismo. A mí me parece que hay una situación que analizar con cuidado y siempre anteponiendo el principio de inocencia constitucional”, indicó.

Sobre evaluación de ministros

Por último, Balcázar comentó que el jefe de Estado es quien debe evaluar a los ministros con la excepción de que ocurra un hecho grave y es allí cuando el Parlamento podría interpelarlos.

“A mí me parece que solamente el presidente de la República debe evaluarlos, salvo haya una cuestión grave, (por la) que el Congreso podría interpelarlos, pero por ahora es una facultad única y excluyente del presidente”, sentenció.

