Ante las especulaciones de que el ex candidato presidencial Daniel Salaverry sería nombrado como presidente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, expresó que se encuentran analizando la designación.

“(Sobre) ese tema (aún) no se ha tomado la decisión de manera específica . Estamos evaluando diferentes posibilidades en esa materia. Vamos a ver qué decisiones se toman”, declaró a Exitosa.

Asimismo, acerca de los perfiles que deben tener las personas que asuman como funcionarios del Estado, Bellido Ugarte indicó que existe un sector que busca perpetuarse en el poder y que para ello están ejerciendo presiones al Gobierno.

“ En todo el aparato estatal, quienes siempre han estado, hoy quieren seguir estando ahí . No quieren dar oportunidades a otros peruanos que también quieren colaborar. ¿Qué quieren ellos? Obligar a que el Gobierno, a los que siempre han estado, que los mantengan donde están”, dijo.

En cuanto a los funcionarios que, tras ser designados, se ha conocido que cuentan con antecedentes de maltrato a la mujer, como el caso del nuevo presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma, el presidente del Consejo de Ministros aseveró que “se pasan los filtros, pero lamentablemente no se cumplen con todas (las condiciones) (sic)”.

Guido Bellido: “La política del Estado va a ser garantizar agua”

En el marco del acceso al agua, Guido Bellido recalcó que uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Castillo es garantizar que este suministro llegue a todo el país. Ello, a fin de promover y mejorar las actividades agrícolas.

“ La política del Estado para el tema de la agricultura va a ser garantizar agua . Segundo, va a ser garantizar las certificaciones de las semillas de los agricultores, acompañar en el proceso productivo, garantizar la certificación de sus productos, cooperar y ayudar en la búsqueda de mercados”, comentó.

Guido Bellido, “Pedimos a la posición que no nos pongan piedras en el camino”

Por otro lado, invocó a la oposición a que “no les pongan piedras en el camino” durante la gestión del actual Gobierno de Pedro Castillo y que, si no van a sumar, que los dejen trabajar.

“Lo que nosotros pedimos a nuestro pueblo es que nos tengan un poco de tolerancia, y a la oposición, que no nos pongan piedras en el camino . Si no nos van a ayudar en esta lucha contra el hambre, la pandemia, al menos no nos pongan piedras, que nos dejen luchar a nosotros”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.