AAR: Pedro Castillo es el principal propulsor de su vacancia

La entrevista a María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, de un medio local ha puesto en agenda otra vez la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, así lo comentó Augusto Álvarez Rodrich.

La titular de la Mesa Directiva sostuvo que “la calle pide vacancia presidencial”, aunque aclaró que no hay un pedido oficial en el Congreso.

En consecuencia, Perú Libre, mediante un comunicado, expresó su rechazo a las expresiones “golpistas” de Alva Prieto. Asimismo, la congresista oficialista Kelly Portalatino ha presentado una moción de censura contra la titular del Legislativo “por sus repudiables y antidemocráticas declaraciones”.

Como respuesta, María del Carmen Alva precisó que el Congreso jamás se prestará a un golpe de Estado y reprochó la postura de la bancada del partido del lápiz.

“Yo no veo una propuesta golpista. Ella está dando a conocer un punto de vista diciendo que la calle está molesta. Si la calle está pidiendo vacancia presidencial, la verdad es que no lo sé, pero me doy cuenta que este Gobierno está cometiendo error tras error (...) Este Gobierno se está cayendo solo por su propia ineptitud, mediocridad y porque el presidente no da la talla ¿Cuánto va a durar el gobierno de Pedro Castillo en estas condiciones?”, comentó AAR.

El periodista sostuvo que el Ejecutivo tiene graves problemas de fondo. Por ejemplo, la notable empatía del primer ministro Guido Bellido con Sendero Luminoso, lo cual ha quedado evidenciado mediante tuits, saludos a senderistas y declaraciones.

Otro persona cercana de Castillo Terrones vinculada con movimientos terroristas es Iber Maraví, ministro de Trabajo, quien ha sido identificado por dos senderistas como mando de Sendero en los años 80, según una investigación del periodista Ángel Páez.

“El presidente Castillo no hace ni la menor señal para cambiar a alguien que debió cambiar hace tiempo (...) Sendero Luminoso se está infiltrando en el Estado y el presidente no hace absolutamente nada. No se peleó una guerra contra Sendero para regársela de esta manera”, manifestó.

Para Rodrich, los comentarios de la presidenta del Parlamento solo demuestran un sentimiento popular que va creciendo por la poca capacidad de Pedro Castillo para gobernar el país.

“El principal propulsor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo, es Pedro Castillo”, concluyó.

