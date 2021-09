El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, consideró que el reiterado silencio que guarda el presidente Pedro Castillo acerca de temas de interés nacional que pasan en su gobierno es una estrategia para comunicar que si no da muchas declaraciones a los medios, es porque se está trabajando.

“ No es un silencio (la falta de respuesta del presidente). Es un mensaje de decirle al país que hay que hablar menos y hacer más . No tenemos que profundizar tanto los debates sobre temas que, siendo importantes, no son sustanciales para la vida del ciudadano”, dijo en entrevista a La República.

Asimismo, al ser cuestionado sobre la poca certeza que genera su gestión acerca de a dónde se dirige el Perú bajo su mandato, Cevallos aclaró que están tratando de “construir” lo que Castillo prometió en su discurso del 28 de julio, al jurar al cargo de jefe de Estado.

“También (Pedro Castillo) fue claro en la necesidad de buscar consensos que permitan avanzar en medio de una crisis importante, de que los sectores que no compartieron la propuesta de Castillo entiendan que este país necesita un cambio profundo. Esto, alejando los temores de medidas claramente confrontacionales hacia la inversión, las empresas, los sectores medios, sin tocar ahorros ni pensiones ”, acotó.

Situación de Maraví debe esclarecerse, opina Cevallos

En otro momento, Hernando Cevallos opinó que la situación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, debería esclarecerse lo más pronto posible. Sin embargo, sostuvo que hay otros temas más importantes a los cuales prestarle atención, para el desarrollo del país.

“ Si me preguntan si deben esclarecerse las acusaciones del ministro de Trabajo, yo digo que sí, que deben tener una respuesta satisfactoria frente al país . Si usted me dice que debe ser el tema excluyente por encima de millones de peruanos que están en una situación crítica laboral, alimenticia, yo le digo que no me parece”, expresó.

