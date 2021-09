Cancillería se mantiene atenta para ayudar a peruanos afectados por huracán Ida en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los consulados de Perú en Nueva York y Paterson están alertas para ayudar a los peruanos que hayan sido afectados por el paso del huracán Ida, en la costa este de Estados Unidos.

“En relación a los efectos del paso del huracán Ida por Nueva York, Pensilvania y New Jersey, en EE.UU., la Cancillería y los consulados del Perú en Nueva York y Paterson se mantienen atentos ante cualquier requerimiento de orientación y asistencia de nuestros connacionales ”, expresó la Cancillería en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, señaló que los ciudadanos peruanos residentes en las zonas afectadas pueden tomar contacto con las Oficinas Consulares de Nueva York: (+1 (917) 6804050 o consuladoNY@conperny.org) y de Paterson (+1 (973) 8004252 o consulado@conpernj.org).

Gobernadora Hochul: “Ha sido un día duro para los neoyorquinos”

Hasta el momento, al menos 46 personas han fallecido debido a las lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos que han dejaron los coletazos de la tormenta tropical Ida, la mayoría en el estado de Nueva Jersey, según los últimos recuentos de las autoridades, recogidos por los medios locales el jueves 2 de septiembre.

Además, miles de personas han tenido que ser evacuadas de las zonas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut debido a las inundaciones que los restos del huracán Ida, ya degradado a tormenta, han provocado en el área, con unas lluvias que las autoridades han calificado de históricas.

“ Ha sido un día duro para los neoyorquinos, no solo para lidiar con el tiempo, sino para despertar y saber que hemos perdido a algunos de nuestros conciudadanos simplemente porque no pudieron salir de sus coches, no pudieron salir de sus casas”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a CNN el último jueves por la noche. “Así que es realmente desgarrador estar aquí en la ciudad de Nueva York”, añadió.

