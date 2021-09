Margot Palacios, congresista de Perú Libre, se manifestó sobre las presuntas expresiones sexistas del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en contra de la tercera vicepresidente del Congreso, Patricia Chirinos.

La parlamentaria exhortó a que se inicien indagaciones en contra del primer ministro por la agresión verbal machista denunciada por la parlamentaria.

“ Exijo que se hagan las investigaciones correspondientes por los hechos que ha declarado mi colega congresista Patricia Chirinos . En lo personal, estoy en contra de cualquier tipo de agresión, ya sea a un varón, a una mujer o viceversa. Entonces tenemos que erradicar todo tipo de violencia verbal, psicológica y física”, señaló en diálogo con Exitosa.

Asimismo, Palacios enfatizó que se tienen que mejorar las políticas públicas y las leyes que salvaguarden la integridad física y psicológica de la población femenina.

“Los datos no mienten, hay estadísticas preocupantes y alarmantes en donde la mujer es víctima de violencia, pero el varón también es víctima de violencia. Tenemos que trabajar para que desde ambos sectores no se tengan que contribuir a esta violencia y sancionarla”, agregó.

El último martes, Chirinos reveló que el primer ministro la agredió con una expresión machista cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

“En el momento que estaba la Junta Preparatoria fui a pedir una oficina que había tenido mi padre (Enrique Chirinos). Entonces les digo: ‘Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme’. Y Bellido me dijo: ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’. Y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, contó en diálogo con RPP.

Interpelación a Maravi

Respecto a la moción de interpelación que presentó la bancada de Renovación Popular junto a congresistas de otras bancadas, Margot Palacios sostuvo que los legisladores tienen derecho a presentarla, pero pidió que dejen trabajar al gabinete ministerial.

“Están en su derecho. Es un procedimiento que está dentro del reglamento del Congreso de la República, seguramente ellos justificaran porque es en este caso la interpelación, pero yo debería invocar en aras de la gobernabilidad, que siempre ellos mencionan, que deben estudiar el concepto de gobernabilidad y dejen trabajar finalmente a los ministros”, detalló.

