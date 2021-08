El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, salió al frente para pronunciarse sobre la polémica que envuelve al ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien puso su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, tras los cuestionamientos que lo vinculan a presuntos actos terroristas.

Para el vocero alterno de la bancada de gobierno, se debería estar juzgando a los ministros por su trabajo dentro del gabinete. Además, estimó que lo que sucede con Maraví es similar a lo que ocurre con muchos atestados policiales que no conduce a sentencias por falta de pruebas.

“Esa es una decisión personal, yo lo que considero es que en el país debemos acostumbrarnos a hacer juicios después de lo que hace o no hace un ministro, por su trabajo . En la bancada de Perú Libre seremos los primeros en cuestionar a los ministros que no trabajen en base a los planteamientos que se han venido realizando”, indicó en diálogo con RPP.

“A mí me preocupa mucho que ese atestado policial haya quedado archivado. Existen millones de denuncias policiales que no pasan al Ministerio Público por no tener las pruebas suficiente s y parece que eso es lo que ha ocurrido. De fondo, hay que plantear las cosas como son y no generar un terror en la población donde no lo hay”, añadió.

Asimismo, Quito descartó que las idas y venidas sobre la continuidad de Maraví sean producto de una descoordinación entre el presidente y el primer ministro.

“Si leemos bien lo que dijo el primer ministro Bellido es que sugirió al ministro de Trabajo que ponga su renuncia y lo que hizo fue poner su cargo a disposición. Ya en las próximas horas se estará definiendo ese punto”, acotó.

“En su momento señalé que la salida de Héctor Béjar me parecía innecesaria, hay una situación sobre unos atestados policiales que no han llevado a ninguna sentencia, pero al final de cuentas la decisión la toma el Ejecutivo”, sentenció.

