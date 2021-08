César Acuña, líder de Alianza para el Progreso: “El partido no quiere ministerios”

Luego de que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) diera la confianza al gabinete Bellido, el fundador de este partido, César Acuña, indicó que no buscan ministerios en el Gobierno de Pedro Castillo. También señaló que a los ministros hay que evaluarlos luego de los 100 primeros días de gestión.

“ Nosotros estamos pensando en la gobernabilidad y estabilidad del país. Recordemos que los ministros tienen apenas 30 días en el Gobierno y normalmente, por experiencia, siempre se les evalúa después de los 100 o 120 días”, expresó Acuña desde Trujillo, en declaraciones difundidas por Ozono Televisión.

“Esperemos que esta decisión que hemos tomado como bancada, en general de los 73 congresistas (de dar la confianza), sirva para que de inmediato se priorice la vacunación y la reactivación económica”, agregó.

El ex gobernador regional de la Libertad también quiso “que quede clarísimo que no ha habido ningún negociado” para otorgar la investidura al gabinete presidido por Guido Bellido. Y contó que no habla con el presidente de la República, Pedro Castillo, desde la vez que fue a saludarlo a fines de julio.

“No tenemos ningún interés personal. El partido no quiere ministerios , el partido quiere que la gente pobre, gente humilde ,tenga qué comer y tenga trabajo”, manifestó.

Asimismo, invocó al jefe de Estado a que haga cambios en su gabinete ministerial porque, asegura, “hay mucha gente que no está contenta con algunos de los ministros” y el mandatario “tiene que escuchar a la gente”.

La bancada de APP está unida, afirma Acuña

Por otro lado, el ex candidato presidencial César Acuña aseveró que la bancada de Alianza para el Progreso está unida pese a que dos de los 15 congresistas del partido votaron por negar la confianza al gabinete Bellido.

“De los 15, dos no ha votado (por otorgar la investidura). Nosotros respetamos las decisiones de los dos congresistas. No vamos a obligar que voten alguno que no quieren. Pero sí puedo decir que hay una unidad de los quince, un esfuerzo de los quince. Yo estoy contento con los 15″, concluyó.

César Acuña dio estas declaraciones tras participar en la inauguración de una planta de oxígeno medicinal para la región La Libertad, que brindará oxígeno gratuito a los pacientes que lo necesiten.

