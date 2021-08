Wilmar Elera sobre voto de confianza: “Le damos el beneficio de la duda”

El congresista de la bancada Somos Perú Wilmar Elera manifestó que el voto de confianza que el Congreso le otorgó al gabinete ministerial liderado por Guido Bellido representa “el beneficio de la duda” para permitir que en los siguientes meses demuestren su trabajo.

“Este gabinete tan solo tiene menos de 30 días de trabajo y, por lo tanto, no se les puede evaluar y decir que es un gabinete malo, sino tendríamos que esperar sus acciones de gobierno. En ese sentido, le damos el beneficio de la duda para que en los próximos meses pueda demostrar su capacidad de trabajo tal como ellos lo han pedido”, declaró a Exitosa.

Para el legislador, el gobierno cuenta con una variedad de propuestas que impulsarán la inversión pública y privada, destrabarán proyectos que generarán empleo, lo que permitirá la reactivación económica del país en el marco de la pandemia de la COVID-19.

Elera aseveró que su bancada tiene puntos de coincidencias con la gestión de Pedro Castillo , como es la gobernabilidad, la educación, la vacunación contra la COVID-19, la reactivación económica y el trabajo.

Además, señaló que el discurso del primer ministro, Guido Bellido, en el Parlamento fue acorde a las prioridades que requiere el país.

“Primero, no habló de una Asamblea Constituyente; segundo, no ha tomado cuenta en que hará un referéndum; tercero, no habló de las rondas urbanas que tanto miedo había porque parecía que iba a ser una milicia al estilo de Venezuela”, recalcó.

El parlamentario se refirió a la constitución y se mostró de acuerdo en realizar cambios siempre y cuando se realice bajo el marco constitucional.

“Se puede cambiar artículos, pero no se puede hacer ahora una nueva constitución pues nos trae una crisis política e inestabilidad económica. Eso no queremos”, dijo.

