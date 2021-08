Ruth Luque: “El país necesita gobernabilidad, no pedidos de censura”

Juntos por el Perú fue una de las agrupaciones políticas que votó a favor de darle la confianza al gabinete ministerial presidido por Guido Bellido. En ese marco, la parlamentaria Ruth Luque opinó que es momento de darle gobernabilidad al país.

“Necesitamos que el Gobierno camine, que funcione, y que la democracia y gobernabilidad primen, eso es lo que la gente necesita”, manifestó en declaraciones para la agencia de noticias Andina.

En esa misma línea, la congresista criticó que desde el Congreso se vengan preparando mociones para censurar a algunos de los ministros. Aseguró que estos pedidos, en esta coyuntura, “no tienen sentido”.

“ El país necesita gobernabilidad, control político responsable y no mociones de censura de ministros sin fundamento. Pedidos de censura no tienen sentido en un contexto en el que la población demanda un trabajo articulado de sus autoridades”, sostuvo.

“Cualquier situación por fuera de ello no ayuda ni contribuye, y peor si no tienen fundamento, se quiere cuestionar a ministros por actos anteriores a sus cargos y no por actos funcionales”, agregó.

No obstante, aclaró que otorgar el voto de confianza al gabinete Bellido no deja de lado la función fiscalizadora del Congreso.

“En el marco de esa confianza, le toca encaminar las medidas importantes, quizá en algunos casos precisar cómo harán, como es el caso del tema ambiental, y cómo abordarán los conflictos socioambientales”, sentenció.

