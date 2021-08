El congresista Diego Bazán, de Avanza País, manifestó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, debería realizar cambios en el gabinete. Ello, pese a que el Consejo de Ministros recibió el voto de confianza por parte del Parlamento Nacional.

“El presidente de la República no tiene que esperar que nosotros utilicemos herramientas constitucionales como la interpelación o la censura para cambiar a estos ministros que claramente no gozan de legitimidad popular. En ese sentido, esperamos que en los próximos días se realicen cambios importantes que puedan generar estabilidad y tranquilidad a los actores sociales, políticos y económicos del país”, declaró a RPP el último viernes.

En esa misma línea, el parlamentario aseguró que existen ministros con cuestionamientos por, entre otras cosas, no contar con el perfil requerido para asumir las carteras asignadas.

“Vemos incapacidad en los ministros, quienes deben tener un nivel técnico y profesional capaz de dirigir estas entidades tan importantes del Estado y más aún teniendo en cuenta la crisis sanitaria y económica en la que estamos”, agregó.

Diego Bazán: “El señor Bellido no ha dicho nada concreto, ha dado muchas generalidades”

En otro momento, Bazán Calderón criticó la exposición del primer ministro, Guido Bellido, de quien dijo que no planteó puntos concretos en su disertación. No obstante, rescató lo presentado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

“El señor Bellido no ha dicho nada concreto, ha dado muchas generalidades en cuatro horas. Por el contrario, el señor Francke en 40 minutos pudo decir muchas cosas interesantes. Me he reunido personalmente con el señor Francke, he visto con mucha confianza lo que él me ha manifestado. Espero que mantenga su palabra y en los próximos meses pueda desarrollar esa línea económica de la que hemos conversado”, sostuvo.

Diego Bazán tras negar confianza al gabinete Bellido: “Hemos sido totalmente consecuentes”

Asimismo, comentó que la bancada Avanza País decidió no brindar la investidura al gabinete Bellido porque así lo habían determinado desde hace semanas. Recalcó que pidió información al Poder Ejecutivo sobre “asuntos cuestionables” relacionados con los ministros de Estado.

“ Hemos sido totalmente consecuentes con lo que hemos venido diciendo desde hace varias semanas . Particularmente, he extendido varios documentos al Ejecutivo pidiendo explicaciones de varios asuntos claramente cuestionables. Además de ello, he presentado un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo para impedir que en otros casos el presidente nombre a personas con investigación fiscal o con acusación o sentencia en delitos de apología al terrorismo y narcotráfico”, alegó.

Enfatizó que respeta la decisión de los demás grupos parlamentarios que apoyaron la continuidad de los titulares de carteras y que, por ello, trabajará con el Ejecutivo en normativas que considere “favorables para la población”.

“El legislativo le dio el voto de confianza. Soy un demócrata, soy respetuoso de las mayorías y voy a apoyar al Ejecutivo en las medidas que nosotros veamos favorables para la población. Vamos a ser un Congreso de consensos, de reconciliación y no vamos a ser un Congreso obstruccionista como se ha querido decir al mostrar nuestro voto en contra”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.