Guido Bellido: “Si no nos dejan trabajar, evaluaremos en presentar una cuestión de confianza”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció este viernes sobre el gabinete ministerial y anunció que se evaluaría presentar una cuestión de confianza ante el Congreso de la República en caso no se los deje trabajar.

En ese mismo sentido, Bellido opinó que los parlamentarios deben ser muy serios con su decisión de otorgarle el voto de confianza, ya que “no es un juego”.

“ Evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos . En este momento, no tenemos tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa. Pienso que debemos ser muy serios y dejar a la gente trabajar”, señaló en diálogo con RPP, luego que la representación nacional le otorgara la confianza a su gabinete.

Por otro lado, comentó que, por el momento, no se tiene previsto realizar algún cambio en el gabinete ministerial que preside. Además, sostuvo que así se integre un nuevo ministro, la oposición siempre les pondrá obstáculos.

“Los cambios siempre están previstos en cualquier momento. En este instante, no tenemos previsto ningún cambio. Es difícil dar la estabilidad política a los que nunca han podido reconocer los resultados. Por más que pongan uno y otro (ministro), ellos siempre van a estar observando y poniendo zancadillas. Eso ya lo sabemos”, manifestó.

Congreso otorga confianza a gabinete con 73 votos

El pleno del Congreso le otorgó la confianza al gabinete liderado por Bellido con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. De esta forma, los representantes de cada ministerio continuarán con sus labores para seguir con la agenda pendiente plasmada en la política general de Gobierno.

