Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, se pronunció sobre las declaraciones de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, quien reconoció a Pedro Castillo como el presidente de la República.

“ Saludo el cambio de actitud de la señora Fujimori. Ahora hay que pasar de la actitud a la acción, y la acción significa cooperación, no obstaculización . En ese sentido, el presidente de la República siempre está abierto de brazos y dialogando”, señaló en RPP.

Asimismo, el también congresista de Juntos por el Perú se refirió a lo mencionado por Fujimori Higuchi sobre una posible reunión con el mandatario en caso él le haga llegar una petición formal.

“ Le corresponde a él decidirlo, el presidente está dialogando con todas las fuerzas y líderes que pongan al país primero , que pongan la necesidad de que nuestras comunidades, nuestra gente, vivan con más dignidad. Si ese es el tenor, bienvenidas las conversaciones”, expresó.

El último lunes, se le consultó a la lideresa de Fuerza Popular si reconocía a Castillo Terrones como jefe de Estado legítimo, luego de que lo acusara de un supuesto fraude para ganar las últimas elecciones de segunda vuelta.

“Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y haga un buen mandato en los próximos cinco años”, respondió para el mismo medio.

“No me niego a esa posibilidad (de una reunión). Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar siempre he asistido”, agregó.

Sobre gabinete ministerial

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aseguró que no ha escuchado nada sobre un posible cambio de ministros, previo al pedido de confianza al Congreso de la República el próximo jueves 26 de agosto.

Asimismo, sostuvo que espera que haya diálogo y se prioricen los temas urgentes para el país cuando se presenten frente al Parlamento. “Aguardamos con tranquilidad, con la sensatez de un debate alturado, respetuoso, el día jueves en el Pleno”, dijo.

